Avec l’arrivée des nouveaux propriétaires (qui ont succédé à Michael Jordan), les Hornets vont largement rénover le Spectrum Center, et ont aussi comme projet un nouveau centre d’entraînement. Les travaux sont estimés à 215 millions de dollars et dureront de mai 2024 à fin 2025. Pas sûr néanmoins que ça suffise pour faire de Charlotte une équipe respectable. (Source : ESPN)

Les maillots du All-Star Game 2024 ?

2024 NBA All-Star Game Swingman Jersey pic.twitter.com/CEbeiM4L0Z

— Brandon (@brandon1an) January 11, 2024

2024 NBA All-Star Swingman Jersey – not sure which jersey is East and which jersey is West at the moment. I'm assuming these were designed before the West vs East thing was announced. pic.twitter.com/84AgSUwMxJ

— Brandon (@brandon1an) January 11, 2024

Les Memphis ont demandé une exception financière à la NBA – à hauteur de 12,4 millions de dollars – suite à la blessure de Ja Morant (épaule), out pour le reste de la saison. (Source : ESPN)

Les Spurs ont eux obtenu une Disabled Player Exception de 1,3 million suite à la blessure de Charles Bassey. (Source : ESPN)

Comme indiqué récemment, les Lakers n’ont pas l’intention de virer leur coach Darvin Ham malgré les mauvais résultats actuels. Patience patience à Los Angeles. (Source : Bleacher Report)

B/R Sources: Los Angeles Lakers committed to Darvin Ham amid struggles. https://t.co/AtUSSJHsKT

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 12, 2024

Pour les fans de NCAA, sachez qu’Isaiah Collier est out pour quatre à six semaines à cause d’une blessure à la main. Il évolue avec Bronny James à USC et fait partie des joueurs potentiellement sélectionnés dans le Top 5 de la prochaine Draft NBA. (Source : ESPN)

La NBA a envoyé un rapport complet à ses équipes pour leur montrer qu’il n’existe aucun lien entre le load management et une baisse du nombre de blessures. Traduction : “merci de ne pas loadmanager vos stars”. (Source : ESPN)

L’ancien joueur des Wizards Ryan Rollins est accusé de vol à l’étalage. Décidément les Wizards… (Source : The Athletic)

Grand moment : Joe Ingles (cheville) va retrouver les terrains vendredi à Miami. (Source : Orlando Sentinel)

Forfait depuis 20 matchs à cause d’une blessure à la cheville, LaMelo Ball devrait faire son retour contre les Spurs de Victor Wembanyama ce vendredi. (Source : ESPN)

Charlotte Hornets star LaMelo Ball — out since late November with an ankle sprain — is expected to return vs. the San Antonio Spurs tonight, sources tell ESPN. Ball participated in shootaround this morning. pic.twitter.com/EI2gUuzQJg

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2024

