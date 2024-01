TrashTalk x Domingo à la NBA House, le replay complet !

Dans le cadre du NBA Paris Game 2024, TrashTalk est forcément allé faire un tour à la NBA House, notamment pour y retrouver Domingo afin de passer une après-midi très sympathique. Vous avez raté ce grand moment ? Pas de problème, le replay est juste là.

Un HORSE entre Tony Parker (en chemise s’il vous plaît) et Royce O’Neale, un concours de shoots entre Bastien et Max Strus, le passage de Sabrina Ionescu, la démonstration freestyle avec Brisco… Pendant deux heures mercredi, à la NBA House, on a eu un mélange de défis et de surprises, avec des invités de marque pour pimenter le tout. Ceux qui étaient sur place ou qui ont vu ça en live ont kiffé, ceux qui ont raté l’événement ont désormais la possibilité de se rattraper. Pour ces derniers, sachez que ça vaut le coup !