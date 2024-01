De passage à Paris, Adam Silver a eu le temps de s’exprimer sur pas mal de sujets dont la Draft, un retour à Paris pour 2025…, et parmi ces sujets, le commissionner de la NBA a confirmé la reconduite du In-Season Tournament pour la saison prochaine.

C’était la nouveauté de cette année en NBA et elle a beaucoup plu. Une ambiance type Playoffs pour certains matchs, dont le Pacers – Celtics par exemple, qui a régalé tout le monde. Une révélation médiatique avec Tyrese Haliburton qui a été la star de cet évènement. De très bonnes audience pour la finale. Les Lakers qui remportent le titre…

Le IST a convaincu tout le monde, dont Adam Silver, qui a annoncé que la “coupe de la ligue de la Grande Ligue” reviendrait donc pour une deuxième édition.

“Nous sommes heureux du succès après la première édition et aucun doute sur le fait que ça reviendra l’année prochaine, probablement avec quelques petits changements. Au delà de ça, en parlant avec les partenaires télé, peut-être savoir exactement à quelle période de l’année le faire.”

Dans ces changements annoncés, la récompense pour le vainqueur pourrait être une source de discussions. Une place en Playoffs ? Ou au moins au play-in Tournament pour lier les dernières innovations de Silver ?

A débattre.

Mais s’il y a un changement dont nous somme certains, c’est qu’il faudra modifier la couleur de certains terrains qui fait honneur au prime des années 2000 en terme vestimentaire. L’idée d’avoir des terrains différents est bonne mais certains terrains, rouges en particulier, sont horribles pour du basket et nous rappellent simplement le sang qui coule de nos yeux.

New-look court designs in NBA’s inaugural in-season tournament

The Bulls court is hurting my eyes 🫣 pic.twitter.com/flYs3QwGhx

— Billy (@qhuy88) November 4, 2023

Quelques modifications à faire donc, mais au même titre que le play-in, le In-Season Tournament est une réussite. Il permet d’animer une période de l’année généralement plus molle et crée de belles histoires comme les Indiana Pacers cette année. Un produit marketing qu’Adam Silver va perpétuer la saison prochaine, il est doué le boss, il est très doué…

Source texte : ESPN