Au sortir du grand bazar du NBA Paris Game 2024, on repart fers des horizons plus lointains… enfin pas tant que ça. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 c’est dans six mois, juste après le titre du Thunder, et Team USA a annoncé qu’elle établiraut bientôt une première ligne aussi large que les épaules de Day’Ron Sharpe.

Ils veulent tous en être et c’est bien normal.

Hier soir, Donovan Mitchell a profité de sa hype parisienne pour annoncer son envie de faire partie des douze Américains à Paris, et ce matin Team USA annonce donc qu’une liste de 35/40 joueurs sera établie dans les prochaines semaines, une liste qui se réduira semaines après semaines au gré des dispos des uns et des envies des autres.

Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum, Devin Booker… nombreuses sont les superstars susceptibles de venir apprécier l’air de la capitale (et de Lille, mdr) en juillet prochain, et on aura donc très bientôt un premier aperçu de qui… n’en sera pas, même si malgré ce bail de liste rien ne sera évidemment gravé dans le marbre. Disons que ce sera une bonne première indication, et nous on vous file en avant première les noms de dix mecs qui n’y seront pas, vous pouvez parier dessus.

Darius Bazley

Talen Horton-Tucker

Ish Smith

Christian Wood

Isaiah Livers

David Roddy

Daishen Nix

Javon Freeman-Liberty

Luke Kornet

Jaxson Hayes

Une équipe qui ressemblera plutôt à ceci, on en a mis beaucoup parce qu’on en sait foutrement rien, et on souhaite en tout cas bion courage à ceux qui devront trancher entre tout ce beau monde : Tyrese Haliburton, Stephen Curry, Damian Lillard, Jrue Holiday, Devin Booker, Donovan Mitchell, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Jayson Tatum, LeBron James, Kevin Durant, Draymond Green, Bam Adebayo, Joel Embiid (Bobby Portis, Paolo Banchero ou Austin Reaves en embuscade).

Rendez-vous donc à la fin du mois pour la paie étudier ce haut d’entonnoir, afin de connaitre les noms de ceux qui en colleront 30, 40 ou 50 à tout le monde sauf à la France. Ouais, le lobbying commence, vous êtes pas prêts.