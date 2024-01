Le quatrième quart-temps et la conférence de presse du match entre Lakers et Raptors ce mardi ont été particulièrement mouvementés. En cause : un arbitrage favorable aux Angelinos et Darko Rajakovic ne s’est pas privé de le crier sur tous les toits. Résultat : 25 000 dollars d’amende pour le coach des Raptors.

Il y a deux façons de réagir à un arbitrage que l’on a trouvé limite. Si certains joueurs/coachs ironisent en demandant le prix d’une amende ou en se la jouant Jose Mourinho (I really prefer not to speak, if I speak I am in big trouble), d’autres préfèrent faire passer le message en critiquant ouvertement l’arbitrage d’un match.

Darko Rajakovic s’est clairement placé dans la deuxième catégorie après le match face à Los Angeles. Il devait s’y attendre et, effectivement, il a donc reçu hier la douloureuse, une amende de 25 000 dollars.

L’entraîneur serbe a clairement dû penser que le jeu en valait la chandelle puisqu’il a, par la même occasion, fait une critique globale sur l’arbitrage de Scottie Barnes et de son équipe. Le manque de coups de sifflet et de considération que reçoit sa jeune star n’est pas assez grande pour lui, alors autant y aller un bon coup. Au delà de l’amende, ce genre de coup de gueule peut resserrer les liens entre un joueur et son groupe.

“Je vais toujours défendre mon équipe, mes joueurs et mon organisation.”

Devin Booker a également réagi et va dans le sens du coach de Toronto.

“Tu es obligé d’apprécier ça de la part de ton entraîneur. Je sais que les joueurs de Toronto respectent cela. En tant que joueur, tu veux un coach qui est impliqué à ce point là, qui est investi dans le fait de gagner ou de perdre et dans le fait de défendre ses joueurs.”

Darko Rajakovic n’a pas sa langue dans sa poche. De quoi se dire que cette amende ne sera pas la dernière qu’il recevra si sa frustration concernant les arbitres persiste. Pour la NBA, cette amende est clairement logique au vu de l’image négative que cela donne à la Ligue mais au final… tout le monde en sort gagnant ?

