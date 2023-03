Un Fred VanVleet en colère n’a pas mâché ses mots après la défaite des Raptors contre les Clippers. Le combo guard s’en est notamment pris aux arbitres du match, en particulier à Ben Taylor qui lui a distribué une faute technique dans le 3e quart-temps. Accrochez-vous, c’est pimenté.

En un mot : frustration. Voilà comment résumer la saison du côté des Canadiens alors que les Raptors ont essuyé mercredi leur 35ème défaite de la saison. Suite à ce match perdu contre les Clippers, 108 à 100, Fred VanVleet semble avoir atteint un niveau d’agacement sans précédent. Dans son viseur : Ben Taylor, l’un des trois arbitres de cette rencontre.

Fred VanVleet went OFF on referee Ben Taylor and NBA reffing in general in his post-game after the Raptors loss. Haven’t heard anything like this. pic.twitter.com/VcMkGTh0k3

— Faizal Khamisa (@SNFaizalKhamisa) March 9, 2023