Carmelo Anthony en veut à Denver d’avoir fait en sorte que Nikola Jokic prenne le numéro 15, comme si cette manœuvre, qu’il qualifie de “petite”, était savamment orchestrée.

Peut-être que la pilule de sa demande de trade en 2011 pour aller à New York, un bien plus gros marché que Denver, n’est toujours pas passée dans la Mile High City. Pour la petite histoire, Anthony a choisi de prendre le numéro 7 chez les Knicks, le 15 étant déjà retiré en l’honneur de Dick McGuire. Il portera ce numéro partout ailleurs, excepté aux Blazers où il aura le “00”. Il n’aura plus jamais le numéro 15 dans sa carrière. Toutefois, difficile d’affirmer avec beaucoup de certitudes que c’est ce qui à conduit à ce quiproquo. Ni même que le quiproquo supposé existe vraiment. Mais en tout cas, Melo l’a vraiment mauvaise que son ancienne franchise ait filé “son” numéro au Joker, comme il l’a confié au podcast 7PM in Brooklyn.

“C’était une petite manœuvre. Ce n’était pas comme s’ils lui avaient dit “tiens, regarde les numéros disponibles”. C’était plutôt du genre “tiens, on a le 15 pour toi”. Et maintenant, Jokic est au milieu de tout ça et ne doit même pas comprendre ce qu’il se passe. Il aurait pu vouloir porter le 15 comme hommage, mais je pense qu’ils lui ont donné pour effacer ce que j’ai fait.” – Carmelo Anthony

Alors certes, Carmelo Anthony a eu une carrière bien remplie à Denver, 6 fois All-Star et amenant même l’équipe en finales de conférence en 2009. Mais la demande de trade évoquée plus haut a sérieusement terni son image dans les Rocheuses. Cet épisode fut même appelé “Melodrama” à l’époque dans tous les médias basket. De plus, Nikola Jokic a depuis réussi là où Melo a échoué, c’est à dire ramener un titre à Denver, face au Heat, lors des Finales 2023. Accessoirement, le Serbe a également remporté deux titres de MVP, et pas question pour celui qui est aujourd’hui à la retraite d’enlever quoi que ce soit à la réussite et au talent du pivot, qui a gravi les échelons.

“Aujourd’hui, quand on pense au 15 de Denver, on pense forcément au Joker. Et je n’ai rien contre ça, ce sont juste deux générations différentes. Ça prouve juste que les Nuggets n’ont pas digéré quelque chose qui s’est passé il y a 13 ans.” – Carmelo Anthony

Il y a plusieurs choses que Carmelo Anthony oublie probablement dans son ire. La première, c’est que Nikola Jokic a été drafté en 41ème position en 2014, pendant une pub Taco Bell de surcroît. Peu de choses le prédestinaient à un destin de star, c’est lui et lui seul qui a bossé pour arriver à ce niveau (comme son attitude nonchalante ne le montre jamais). Difficile à l’époque de se dire que ce grand pivot serbe avec de la couenne et amateur de courses de chevaux serait une sorte de mix entre Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson, et deviendrait à deux reprises le meilleur joueur de la ligue.

La deuxième, c’est que Nikola Jokic a toujours porté le numéro 15 en catégorie jeunes, en club comme en sélection, et y a donc toujours été attaché. Lors d’un match opposant Magic et Nuggets, Paolo Banchero avait d’ailleurs demandé à son homologue quelle était l’histoire derrière ce numéro. Réponse on ne peut plus logique et pragmatique du Joker.

“J’étais le plus grand et le plus costaud, et le numéro 15 était le maillot le plus grand.” – Nikola Jokic

La troisième, c’est qu’entre Carmelo Anthony et Nikola Jokic, il y a également un certain Anthony Randolph qui a également porté ce numéro en 2013-2014. Vous aviez oublié l’existence d’Anthony Randolph ? C’est normal, ça s’appelle la mémoire sélective, mais on va vous la rafraîchir. Anthony Randolph a passé sept ans dans la ligue entre 2008 et 2014, notamment aux Warriors, aux Knicks, aux Timberwolves et donc aux Nuggets, où il sort principalement du banc (ou pas). Après son expérience dans le Colorado, il partira jouer en Russie, puis au Real Madrid, pour qui il joue les faire-valoir depuis 2016. Et c’est peut-être ça dont aurait dû principalement s’indigner Melo…

