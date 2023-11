Hornets : LaMelo Ball va manquer plusieurs semaines

Les images n’avaient rien de rassurantes, voilà que la confirmation arrive. Shams Charania a indiqué en début de nuit que LaMelo Ball manquerait une “période étendue”, à comprendre par là plusieurs semaines au minimum. La franchise de Charlotte souhaite prendre son temps avec le meneur, qui s’est sérieusement blessé à la cheville.

Le staff indiquait le genou immédiatement après la rencontre, il s’agit finalement d’une méchante entorse à la cheville. La même cheville que lors de sa fracture l’an passé, bien que le diagnostic ne fasse état “que” d’une simple entorse pour cette fois. LaMelo Ball s’est mal réceptionné lors du dernier match des Hornets, contre le Magic, et est immédiatement parti au vestiaire, porté par son staff médical.

Charlotte Hornets star LaMelo Ball has suffered a serious sprain in his right ankle and is likely to miss extended time, sources tell @TheAthletic @Stadium. Tests show Ball avoided a fracture in the ankle, which required surgery last season, and a cautious approach is expected. pic.twitter.com/kciSB72aw9

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2023

Si Shams Charania évoque une période “étendue”, certains insiders proches de Charlotte parlent déjà d’une absence de trois à quatre semaines, selon les bruits de couloirs au sein de l’équipe. Une vraie tuile pour le joueur, qui a tourné à plus de 32 points de moyenne sur ses 9 derniers matchs. La franchise commençait enfin à trouver un semblant de dynamique positive derrière un leader de feu, la voilà dépossédée de son catalyseur principal pour un gros mois. L’ironie voudrait qu’un retour pour Noël soit un joli cadeau, mais bordel quelle poisse.

Source: LaMelo Ball had a CT scan last night to check the hardware that was placed into his right ankle during surgery in February. MRI followed today, which confirmed the sprain diagnosis — medial ankle sprain, specifically. He’s likely to miss at least 4 weeks.

— Spencer Percy (@QCHspencer) November 29, 2023

Shams Charania indique que le staff médical ne prendra aucun risque avec le processus de convalescence. La moindre prise de risque sur une zone déjà blessée peut avoir des conséquences désastreuses. La patience est donc le maître mot, même si elle est particulièrement frustrante… fan des Frelons ou non.

Source : @ShamsCharania, @QCHspencer