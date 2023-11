C’est LA grosse breaking du début de nuit, proposée par Shams Charania : Mark Cuban a vendu une grosse partie de ses parts dans les Dallas Mavericks, pour un montant estimé de 3,5 milliards de dollars ! Il devient désormais un propriétaire minoritaire, mais conserve toutes ses fonctions en matière de contrôle des opérations basket. Incroyable !

Wow ! Propriétaire historique des Mavericks (depuis 2000), Mark Cuban cède une majorité de ses parts dans la franchise ! Les acquéreurs sont Miriam Adelson et le groupe Adelson, spécialisé dans les jeux d’argent et l’immobilier. Le montant de la transaction est estimé à 3,5 milliards de dollars, selon Shams Charania qui a rapporté l’information.

WOW. Wait, what, hein, que, quoi ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2023

Pour Dallas, c’est la fin d’une ère. Celle de Mark Cuban propriétaire majoritaire. Un caractère – très – bien trempé au bord du terrain, et surtout un titre NBA sublime en 2011. À noter la coquette plus-value réalisée sur la vente : achetés 285 millions en 2000, les Mavericks viennent de faire rentrer 3,3 milliards sur le compte en banque de Cuban. De quoi faire quelques petites folies pour Noël. À noter le caractère unique de cette transaction : Mark Cuban reste en contrôle de tout ce qui touche au basket à Dallas. En attendant de trouver une nouvelle tête du côté des nouveaux propriétaires ? Peut-être… en tout cas, Cuban peut choisir de partir comme bon lui semble désormais. La situation est imprévisible à compter de maintenant.

Il y a 2 mois, la dernière évaluation « publique » de la franchise des Dallas Mavericks était aux alentours de 4,5 milliards de dollars.

Mark Cuban ayant vendu apparemment pour 3,5 milliards de dollars, il serait donc en effet désormais un propriétaire minoritaire des Mavs.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2023

C’est un move saisissant, rarement vu et difficile à projeter au futur.

Mark Cuban a vendu la majorité de ses actions dans les Mavs… MAIS il garde totale autorité sur les opérations basket de la franchise.

Tout peut se passer dans les prochains mois : il reste comme il part.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2023

Ce dont on peut toutefois être sûr : cette opération n’est pas réalisée sur un coup de tête après la bière de trop. Souvent parmi les premiers à s’exprimer sur la situation politique au sein de la sphère des propriétaires de franchises en NBA, soutien du Parti Démocrate, Cuban a – dès 2015 – évoqué dans de multiples déclarations ses envies de faire de la politique. S’engager dans cette voie avec un capital de plus de 3 milliards en poche, et à l’approche d’élections présidentielles qui auront lieu dans un an est une vraie option pour lui. À compter d’aujourd’hui, la relation entre Cuban et les Mavs rentre donc dans l’inconnu. Un inconnu qui devrait néanmoins s’éclaircir assez vite, étant donné l’ampleur du changement qui attend la franchise.

On est aussi à quelques mois de nouvelles élections américaines, et Mark Cuban ne cache pas ses désirs politiques et envies de contribuer à + grande échelle à la société américaine.

Je pense pas qu’une telle vente par un type aussi brillant business se fasse sans plan derrière.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2023

Sur le plan sportif, l’arrivée d’un nouveau boss peut aussi rebattre beaucoup de cartes. Même si Mark Cuban reste à la baguette, peut-être que Miriam Adelson aura envie d’envoyer la maille à gogo pour renforcer le groupe. On peut ainsi s’attendre à de potentielles free agencies très agressives dans le futur.

À surveiller avec la vente de Mark Cuban : l’agressivité de Nico Harrison à la direction.

Si le mec dit « faut être ultra agressif sur le marché des agents libres » aux nouveaux propriétaires : s’ils sont chauds ça va dépenser méchamment.

C’est plus la thune de Cuban seulement.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2023

Une page se tourne à Dallas. Une page faite de gueulantes, de victoires, de Slovénie, d’Allemagne et surtout d’histoire heureuse.

