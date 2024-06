Nico Harrison (manager général) prolongé par les Mavericks

Faisant partie des grands acteurs de la qualification des Mavericks pour les Finales NBA 2024, le manager général Nico Harrison vient logiquement d’être récompensé d’une prolongation de contrat.

La nouvelle a été annoncée par l’insider de Bleacher Report Chris Haynes. On ne connaît pas les détails de cette prolongation de contrat, mais on imagine que Nico Harrison a été valorisé à la hauteur de l’énorme boulot réalisé pour remettre les Mavs sur le devant de la scène.

Dallas Mavericks have inked general manager Nico Harrison to a multi-year contract extension.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 4, 2024

Entre le transfert de Kyrie Irving en février 2023, ceux de Daniel Gafford et P.J. Washington à la dernière trade deadline, la draft de Dereck Lively II, et plusieurs signatures bien senties (Derrick Jones Jr., Dante Exum…), Nico Harrison a réalisé tous les moves qu’il fallait pour bien entourer Luka Doncic, et permettre à Dallas d’atteindre les sommets de l’Ouest.

La prolongation d’Harrison tombe un mois seulement après celle du coach Jason Kidd. Les deux étaient sur le point d’entrer dans leur dernière année de contrat en 2024-25, mais sont désormais sécurisés sur le long terme. Pour rappel, Nico Harrison est manager général des Mavs depuis juin 2021.

Sources texte : Chris Haynes / Marc Stein

Dallas swiftly came to terms with Jason Kidd on a contract extension after a Round 1 win over the Clippers and now do the same with Nico Harrison two days before Game 1 of the Finals at Boston. This was Year 3 of their original four-year deals.

More: https://t.co/A6ycVmnZ8Y https://t.co/ZeM04r44Ug pic.twitter.com/It5X8gRrj2

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 4, 2024