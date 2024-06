Les Finales NBA commencent le 6 juin, c’est-à-dire dans une éternité. Pour nous, c’est l’occasion parfaite de faire un point sur les besoins et les possibilités de chaque franchise à la NBA Draft 2024. Après la Conférence Ouest, par ici les équipes de la Conférence Est.

Atlanta Hawks

Picks à disposition cette année : #1

Besoin prioritaire de l’équipe : les Dieux de la loterie ont utilisé leur baguette magique, et voilà les Hawks détenteurs du first pick malgré leur apparition au Play-in tournament. Au-delà du profil à sélectionner, la réflexion concerne davantage le projet de la franchise. Quid du duo Dejounte Murray – Trae Young ? Un trade du choix ne semble pas être d’actualité, mais Atlanta réfléchit à toutes les options. Sur le papier, elle a de très fortes chances d’être française.

Prospects à aller chercher avec le pick #1 : Alexandre Sarr (pivot/ailier-fort, Perth), Zaccharie Risacher (ailier, Bourg)

Boston Celtics

Picks à disposition cette année : #30, #54

Besoin prioritaire de l’équipe : les Celtics ont-ils de réels besoins ? Parce qu’avec le nombre de défaites sur leurs trois premières séries de Playoffs, on ne dirait pas vraiment. Le pick 30 a des chances d’être tradé, mais il y a bien quelques profils plus âgés qu’on peut imaginer intégrer le groupe de Joe Mazzulla.

Prospects à aller chercher avec le pick #30 : Kevin McCullar (ailier, Kansas), Tyler Kolek (meneur, Marquette), Bobi Klintman (ailier-fort/ailier, Taipans)

Brooklyn Nets

Picks à disposition cette année : nada

Besoin prioritaire de l’équipe : on ferait bien une liste longue comme le bras, mais ça semble aussi utile que de croire au retour de Ben Simmons.

Prospects à aller chercher avec aucun pick : Casper le fantôme arrive sur ses 79 ans, sinon il faudra se tourner vers les non-draftés.

Charlotte Hornets

Picks à disposition cette année : #6, #42

Besoin prioritaire de l’équipe : après l’excellente saison de Brandon Miller, Charlotte doit continuer d’accumuler des talents. Alors que Lamelo Ball est toujours aussi fragile, la perspective de drafter dans le backcourt n’est pas exclue, et l’homogénéité de la draft laisse place à un bel éventail de possibilités.

Prospects à aller chercher avec le pick #6 : Reed Sheppard (meneur/arrière, Kentucky), Cody Williams (ailier, Colorado), Ron Holland (ailier, Team Ignite), Rob Dillingham (meneur/arrière, Kentucky)

Chicago Bulls

Picks à disposition cette année : #11

Besoin prioritaire de l’équipe : les Bulls ont besoin… de changer de direction. Mais l’an prochain, pas de pick au premier tour disponible. Il faut donc avoir le nez fin cette année et miser sur le plus gros talent encore présent. Chicago a besoin d’un joueur avec du potentiel, et Arturas Karnisovas a quand même été aperçu à Cholet. On dit ça comme ça.

Prospects à aller chercher avec le pick #11 : Tidjane Salaün (ailier-fort, Cholet), Ron Holland (ailier, Team Ignite), Jared McCain (meneur, Duke)

Cleveland Cavaliers

Picks à disposition cette année : #20

Besoin prioritaire de l’équipe : les Cavs sont dans un entre deux et doivent maximiser leurs chances en pariant sur la présent. Alors qu’un poste 3 est la zone de besoin prioritaire, un Tristan Da Silva semble le fit parfait. Mais peu probable qu’il soit encore disponible à ce moment-là, il faudra sans doute se rabattre sur d’autres profils.

Prospects à aller chercher avec le pick #20 : Tristan Da Silva (ailier/ailier-fort, Colorado), Tyler Smith (ailier-fort, Team Ignite), Carlton Carrington (meneur/arrière, Pittsburgh)

Detroit Pistons

Picks à disposition cette année : #5, #53

Besoin prioritaire de l’équipe : si les Dieux de la loterie ont une nouvelle fois été peu cléments, les Pistons ne sont pas forcément dans une si mauvaise posture pour sélectionner un gros talent. Avec des lignes arrières fournies, venir greffer un jeune ailier semble couler de source, et plusieurs profils pourraient être disponibles en 5e position. Matas Buzelis semble particulièrement alléchant, d’autant qu’il est loin de manquer de potentiel.

Prospects à aller chercher avec le pick #5 : Matas Buzelis (ailier, Team Ignite), Ron Holland (ailier, Team Ignite), Reed Sheppard (meneur/arrière, Kentucky)

Indiana Pacers

Picks à disposition cette année : #36, #49, #50

Besoin prioritaire de l’équipe : suite au trade de Pascal Siakam, Indy n’a pas de choix de premier tour. Mais avec trois picks dans le second, les Pacers peuvent viser des profils qui apportent de la défense et du rebond à l’intérieur. Un package de pick pour un trade est aussi envisageable, pour monter dans le draft ou bien récupérer un joueur plus expérimenté

Prospects à aller chercher avec le pick #36 : Jalen Bridges (ailier, Baylor), Ryan Dunn (ailier/ailier-fort, Virginia), Keshad Johnson (ailier-fort, Arizona)

Miami Heat

Picks à disposition cette année : #15, #43

Besoin prioritaire de l’équipe : le Heat sortira sans doute une demi-douzaine de pépites non-draftées, mais avant ça, le front-office doit se préoccuper du premier pick hors de la loterie. Dans la cuvée, un paquet de joueurs “NBA ready” semblent bien coller dans ce range, avec une mention spéciale pour Devin Carter qui a le Heat Culture dans le sang. S’il n’est plus dispo, un bon profil offensif fera sans doute plaisir à Spoelstra.

Prospects à aller chercher avec le pick #15 : Devin Carter (arrière, Providence), Jared McCain (meneur, Duke), Ja’Kobe Walter (arrière/ailier, Baylor)

Milwaukee Bucks

Picks à disposition cette année : #23, #33

Besoin prioritaire de l’équipe : dans le classement des plus vieilles équipes de la ligue, les Milwaukee Bucks sont sans doute très haut. Mais le projet, et le prime de Giannis & Lillard, induisent de gagner maintenant tout suite. En choix 23, le plan est de récupérer un jeune déjà expérimenté qui peut aider leur défense décevante peu importe son poste, mais l’option d’un trade n’est sans doute pas exclue par la front-office.

Prospects à aller chercher avec le pick #23 : Kel’el Ware (pivot, Indiana), Daron Holmes II (pivot/ailier-fort, Dayton), Ryan Dunn (ailier/ailier-fort, Virginia)

New York Knicks

Picks à disposition cette année : #24, #25, #38

Besoin prioritaire de l’équipe : alors que ce n’est pas dans les habitudes de Tom Thibodeau que de faire beaucoup jouer un rookie, en imaginer deux semble difficile. Selon les dernières rumeurs, les Knicks peuvent très bien trade l’un ou les deux picks. Mais dans le profil, New York pourrait être intéressé par un profil d’ailier, ou bien investir pour le futur.

Prospects à aller chercher avec le pick #24 : Kel’el Ware (pivot, Indiana), Pacôme Dadiet (Ailier, Ulm), Yves Missi (pivot, Baylor)

Orlando Magic

Picks à disposition cette année : #18, #47

Besoin prioritaire de l’équipe : le besoin est simple, le Magic a besoin de shoot et de puissance offensive supplémentaire. Alors que Jett Howard, rookie de l’an dernier, peut toujours se développer et n’a pas eu énormément de temps de jeu pour l’instant, Orlando peut être tenté par un profil plus âgé. Les profils de Jared McCain et Devin Carter semblent alléchants sur le papier, mais rien ne garantit leur disponibilité au 18e rang.

Prospects à aller chercher avec le pick #18 : Jared McCain (meneur, Duke), Carlton Carrington (meneur/arrière, Pittsburgh), Tristan Da Silva (ailier/ailier-fort, Colorado)

Philadelphia 76ers

Picks à disposition cette année : #16, #41

Besoin prioritaire de l’équipe : en conférence de presse, Daryl Morey a indiqué que les Sixers ne se tournaient pas vraiment vers la draft et préféraient se renforcer avec des vétérans. L’été de Philly sera très chargé, et le GM a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de continuité. Mais le pick 16 est suffisamment haut pour récupérer une pépite à développer dans la cuvée.

Prospects à aller chercher avec le pick #16 : Jared McCain (meneur, Duke), Devin Carter (arrière, Providence), Tristan Da Silva (ailier/ailier-fort, Colorado)

Toronto Raptors

Picks à disposition cette année : #19, #31

Besoin prioritaire de l’équipe : pas merci à Adam Argent, mais les dinosaures sont les grands perdants de la loterie, les Spurs ayant récupéré leur pick de draft. En 19, Toronto aurait bien besoin de drafter un guard… mais un intérieur aussi. Il faudrait faire un choix dans le rebuilt centré autour de Scottie Barnes. Si un prospect projeté dans la loterie chute, l’hésitation n’est pas permise.

Prospects à aller chercher avec le pick #19 : Isaiah Collier (meneur, USC), Tyler Smith (ailier-fort, Team Ignite), Zach Edey (pivot, Purdue)

Washington Wizards

Picks à disposition cette année : #2, #26, #51

Besoin prioritaire de l’équipe : après le flop Johnny Davis, la satisfaction Bilal Coulibaly, les Wizards ont besoin de plus de… talent. Coup de bol, ça aide d’avoir le second choix de la draft. Inutile de se poser une question de fit vu le roster actuel, le front-office doit miser sur le meilleur joueur disponible. Selon les dernières rumeurs, il y a de même fortes chances qu’il soit Français.

Prospects à aller chercher avec le pick #2 : Alexandre Sarr (pivot/ailier-fort, Perth), Zaccharie Risacher (ailier, Bourg)