L’élimination face aux Dallas Mavericks est encore un petit peu fraîche, mais ça n’empêche pas les bonnes nouvelles de parvenir dans le Minnesota. Tim Connelly, bâtisseur de ces Wolves nouvelle génération, devrait rester sur le long-terme dans la franchise grâce à un contrat “restructuré”.

Le transfert de Rudy Gobert a fait ses preuves en 2023-24 et a validé la place de Tim Connelly parmi les meilleurs General Managers de la NBA. Après avoir construit l’effectif des Denver Nuggets, champions en 2023, l’homme de 48 ans a quitté le Colorado pour le Minnesota avec un objectif. Comme le Dr. Gero, TC voulait détruire ce qu’il avait créé.

Mission réussie puisque les Minnesota Timberwolves se sont imposés face aux champions en titre en demi-finale de Conférence. Un exploit qui l’a aidé à négocier un nouveau contrat. Selon Shams Charania, Tim Connelly devrait rester sur le long-terme chez les Wolves en touchant jusqu’à 15 millions de dollars par saison.

“The Timberwolves want to keep their core… Unless they’re trading one of those guys, they’re going into next season for the first time under Glen Taylor’s ownership paying the luxury tax”@ShamsCharania on #Timberwolves offseason plans pic.twitter.com/3c6hkUNMq7

— Run It Back (@RunItBackFDTV) June 3, 2024

La mission est désormais claire pour Tim Connelly et le reste de l’organisation : aller décrocher le titre. Ils semblaient assez armés pour le faire dès cette saison, mais n’ont pas été assez tueurs dans les fins de matchs pour se défaire des Dallas Mavericks.

Alors quels ajustements le président des opérations basket va t-il mettre en place pour faire passer le dernier step à son équipe ? Réponse dans les prochains mois.

Source texte : RunItBack