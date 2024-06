Carmelo Anthony investit dans la ligue de basketball australienne

Dans le monde du basketball, l’Australie a le vent en poupe. Alors que de nombreux jeunes talents font le chemin jusqu’au États-Unis, d’autres anciennes gloires, comme Carmelo Anthony, investissent dans le sens inverse. Boomerang.

Carmelo Anthony, multiple All-star et légende de NBA, est désormais en partie propriétaire d’une nouvelle équipe du championnat australien. Actuellement composée de 10 franchises, la NBL (National Basketball League) continue son processus de croissance.

Mais au-delà de sa participation dans la future expansion, Anthony est également devenu ambassadeur du Next Star Program, permettant à des jeunes du monde entier de venir se développer avant un potentiel grand saut en NBA. Lamelo Ball, Josh Giddey, Alex Sarr ou Rayan Rupert sont autant de jeunes prospects qui ont fait leur classe au pays des kangourous avant de se présenter à la draft. Et la tendance pourrait s’accentuer avec la disparition de la Team Ignite en G League.

NBA legend Carmelo Anthony has joined ownership of an expansion team in Australia’s NBL 👏

Eight players have been drafted out of the NBL’s Next Stars program, including LaMelo Ball. 🏀 pic.twitter.com/BpLKLEHRVX

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 4, 2024

Mais Carmelo Anthony ne s’en cache pas, son investissement est un formidable moyen de gagner en expérience avant… un projet similaire en NBA. Interrogé sur ESPN à propos d’une potentielle envie de devenir proprio dans la ligue nord-américaine, Melo exclut toute langue de bois.

“Je le veux maintenant, et c’est une chose sur laquelle je travaille en ce moment même. Je suis très enthousiaste à l’idée de saisir ces opportunités”.

Pour l’instant, Carmelo Anthony aura déjà du pain sur la planche en Australie. On se donne rendez-vous peut-être dans quelques années – ou moins – pour un retour du boomerang vers l’envoyeur.

Source texte : Bleacher Report