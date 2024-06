La Draft NBA 2024, c’est dans à peu près trois semaines. Les franchises sont loin d’avoir effectué leur(s) choix, et les dynamiques bougeront jusqu’à la dernière seconde au soir de la Draft. Mais certaines tendances se distinguent déjà, et regarder l’état des mocks nous permet aussi de voir à quelle sauce seront mangés nos Français. Tu veux savoir en qui ta franchise de cœur va déposer ses espoirs ? Éléments de réponse juste en dessous !

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue. Rien n’est officiel, tout est supposition.

Tableaux mis à jour le 4 juin 2024.

LES LOTTERY PICKS

Entre Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher, l’indécision règne toujours. Mais là où l’intérieur de Perth dominait les tableaux il y a dix jours encore, l’ailier de Bourg-en-Bresse semble avoir la cote pour être appelé en premier. Ce qui est certain, c’est que tous les éléments convergent vers un scénario où les deux Français sont appelés l’un après l’autre tout en haut de la Draft. Tidjane Salaün, dans les petits papiers des San Antonio Spurs depuis plusieurs semaines, varie toujours entre les places 8 et 12.

Derrière, Nikola Topic semble être un des prospects les plus polarisants. Troisième ou quatrième choix pour certains, il chute complètement en dehors du top 10 pour d’autres. Certains éléments supplémentaires changeront probablement les tendances dans les prochains jours suite à son Combine, mais l’incertitude règne. C’est tout l’inverse pour Reed Sheppard, dont le plancher fait qu’il ne quitte presque plus jamais le top 6 de la Draft 2024.

On peut aussi relever que la cote de Stephon Castle est plutôt en hausse, lui qui grimpe jusqu’au quatrième rang chez ESPN par exemple. Malgré les doutes concernant son shoot, le guard de UConn apparaît comme l’un des tout meilleurs défenseurs de la cuvée. Il a néanmoins déclaré ne pas vouloir faire de workouts avec des franchises ayant déjà un meneur de jeu titulaire. Même dynamique positive pour Devin Carter, dont la présence dans la loterie se fait de plus en plus insistante.

Au-delà du top 2 franco-français, la tendance principale reste à l’homogénéité de cette Draft NBA 2024. La hiérarchie est encore loin d’être formée, et des prospects projetés autour des places 10-12 pourraient très bien être appelés beaucoup plus haut… ou plus bas.

LE RESTE DU PREMIER TOUR

Hors de la loterie, Pacôme Dadiet a moins la cote que la semaine dernière. Absent chez ESPN et Bleacher Report (là où il était 29e il y a quelques jours), le Français a toujours l’espoir d’être sélectionné entre les places 25 et 30. Melvin Ajinca, le quatrième de la bande des Frenchies, est toujours attendu au milieu du second tour.

Le pivot Kel’el Ware, qui a montré à la fois des belles qualités de protection de cercle mais aussi de tir extérieur avec Indiana, grimpe dans la majorité des tableaux et semble apparaître comme un profil alléchant pour les franchises autour des places 15 à 20, voire même en bout de loterie. À l’inverse, Kyle Filipowski (Duke) n’est plus forcément l’option que tout le monde s’arrache dans le genre de stretch four.

Malgré les rumeurs à propos des Suns, voire des Lakers, Bronny James n’intègre pas les tableaux de premier tour, et se contente de quelques apparitions autour de la place 50. Le plus gros nom de la Draft NBA 2024 n’est pas le meilleur prospect, mais bien le fils de LeBron James. Le mystère est toujours de mise, alors que son agent Rich Paul a déclaré qu’il ne signerait pas de contrat two-way.

LES LIENS VERS LES MOCKS

Dans les prochaines semaines, les prospects continueront les workouts avec les franchises et des infos sortiront petit à petit pour confirmer ou infirmer les tendances. Ce qui est sûr ou presque, c’est que les Français devraient avoir la cote dans cette Draft 2024. Trois dans le top 10-12 et un autre au premier tour, c’est un scénario envisageable. Cocorico.