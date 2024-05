Bronny James est peut-être le plus gros point d’interrogation de la Draft NBA 2024. Avec toutes les interrogations qui entourent son profil et son nom, impossible de prédire à quel rang il peut être sélectionné. Mais Rich Paul, son agent, prévient déjà que le contrat two-way n’est pas une option.

Est-il envisageable de voir Bronny James être sélectionné au premier tour de la Draft 2024 ? Hier, on apprenait que les Phoenix Suns allaient recevoir le fils de LeBron James pour un workout, et qu’une sélection avec le pick 22 n’était pas totalement inconcevable. Mais dans la plupart des mock drafts, le guard des Trojans est plutôt projeté en milieu ou fin de second tour.

Hors, les prospects sélectionnés à ce moment-là se voient surtout proposer des two-way contracts. Contrairement à un deal classique, garanti sur plusieurs saisons et proposé à la majorité des rookies, le two-way est prévu pour alterner entre la G League et la NBA. Il est utilisé comme tremplin pour les jeunes en besoin de développement, limitant d’ailleurs le nombre de match dans le groupe principal à 50. Plus de détails ici concernant ce type de deal en NBA.

Mais l’autre côté de la pièce, c’est le tarif relativement avantageux pour les franchises et “bas” pour les joueurs. Avec un two-way, l’avenir n’est pas garanti et le risque de se faire couper est toujours présent dans un coin de la tête. Pour ces raisons, Rich Paul – l’agent de Bronny James – a déclaré qu’il refuserait de signer un contrat non-garanti.

Rich Paul says his client, Bronny James, will not sign a two-way contract which allows players to be on an NBA and G-League team 👀

https://t.co/WKlOdMLN6H

pic.twitter.com/tqLXTCSYyp

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2024

Cette déclaration a pour but de refroidir les franchises qui hésitent à tenter le point d’interrogation Bronny James. Si un GM souhaite le drafter, il faudra garantir le contrat. C’est un moyen de diriger son client vers ses destinations de prédilections.

L’an dernier, Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), aurait pu être sélectionné en début de second tour, mais a indiqué à toutes les franchises qu’il refuserait de signer un two-way contract. Parce que les Warriors lui offraient un contrat garanti avec le pick 57, TJD a orienté son destin. Si aucun accord n’est pour l’instant conclu entre Bronny et une franchise, ce procédé est parfois utilisé.

Les dernières tendances indiquent qu’il semble plus que probable que le fils du King soit drafté le 26 ou le 27 juin prochain. Mais bon courage pour prédire à quelle position.

Source texte : NBC Sports