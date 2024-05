Zaccharie Risacher, Tidjane Salaün et autres Nikola Topic étaient les grands absents du Draft Combine qui s’était déroulé du 12 au 19 mai à Chicago, la faute aux compétitions européennes encore en cours. Pour rattraper le coup et vu que depuis cette année, le Draft Combine est obligatoire, un camp de “rattrapage” sera organisé à Trévise en Italie du 4 au 7 juin, après l’Adidas Eurocamp qui se déroule du 1er au 3 juin.

Surlignez les dates : du 4 au 7 juin, c’est la période où se déroulera donc le Draft Combine des Européens cette saison. Tidjane Salaün et Nikola Topic devraient quoi qu’il arrive pouvoir participer à l’édition organisée à Trévise. En effet, Cholet et l’Etoile Rouge de Belgrade ne seront plus concernés par une compétition d’ici au 4 juin. Pour Zaccharie Risacher en revanche, il y a des chances qu’il rate cette édition aussi, dans le cas où Bourg-en-Bresse arrache une Finale de Championnat de France en battant Monaco. Pas forcément cool de rater le Combine, mais si Zacch et les siens parviennent à battre une des 25 meilleures équipes professionnelles du monde, la cote devrait bien monter comme il faut. La liste complète des participants à ce Draft Combine sera connue la semaine prochaine.

Donc Adidas Eurocamp du 1 au 3 juin si je dis pas de conneries, et derrière du 4 au 7 juin ce sont les Zaccharie Risacher, Tidjane Salaun et compagnie qui vont faire la Draft Combine à Trévise.

*check les billets de train* https://t.co/e7JR7qJAYP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024

Voilà un évènement qui tombe bien, et du 1er au 3 juin, il y aura donc, aussi, l’Adidas Eurocamp à Trévise, le tournoi européen officiel de la NBA où peuvent participer les athlètes éligibles à la NBA Draft ayant entre 18 et 22 ans. On aura ici du coach, du scout, de l’agent et du joueur réputé sur place, c’est certain. Cette année participeront au tournoi deux équipes européennes, deux équipes américaines, une équipe de joueurs sélectionnés au Adidas Next Generation Tournament et, petite nouveauté, une Team World avec des athlètes issus d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie.

L’année dernière, on avait déjà pu apercevoir au tournoi Tidjane Salaün, Nadir Hifi ainsi que V.J. Edgecombe, attendu dans le top 4 de la Draft 2025. Sur les seize dernières éditions, ce sont plus de 150 joueurs de NBA ou d’Euroleague qui sont passés par l’Adidas Eurocamp. On pense notamment à Zion Williamson, Goran Dragić ainsi que Jaylen Brown pour les plus connus.

Le début du mois de juin va être riche en prospects NBA, c’est assuré. On note les dates pour Trévise : 1er au 3 juin pour l’Adidas Eurocamp, et le lendemain, Draft Combine du 4 au 7 juin. Immanquable pour ceux qui veulent connaître deux de nos meilleurs prospects français sous toutes leurs coutures !