La Draft NBA 2024, c’est dans un tout petit peu moins d’un mois. Les franchises sont loin d’avoir effectué leur(s) choix, et les dynamiques bougeront jusqu’à la dernière seconde au soir de la Draft. Mais certaines tendances se distinguent déjà, et regarder l’état des mocks nous permet aussi de voir à quelle sauce seront mangés nos Français. Tu veux savoir en qui ta franchise de cœur va déposer ses espoirs ? Premiers éléments de réponse juste en dessous !

Pour rappel, une mock draft correspond à une simulation choix par choix qui se base sur la qualité des prospects, les différents besoins des franchises NBA et les derniers bruits de couloir à travers la Ligue. Rien n’est officiel, tout est supposition.

Tableaux mis à jour le 28 mai 2024.

LES LOTTERY PICKS

Risacher ? Sarr ? Alexandre ? Zaccharie ? Pour le premier choix, la tendance est franco-française. Seul The Ringer n’imagine pas un top 2 bleu-blanc-rouge, et l’ordre entre les deux pépites s’inverse au gré du vent et des marées. Le troisième mousquetaire, Tidjane Salaün, varie entre les places 6 et 12 mais confirme les dernières rumeurs selon lesquelles il serait plus proche du top 10 que de quitter la loterie. Banco avec CBS Sports qui imagine le joueur de Cholet dans le Top 6 chez les Frelons.

L’information principale de ce tableau, c’est le sentiment d’incertitude qui règne face à l’homogénéité de la Draft. Tous les prospects – ou presque – qui peuvent gratter une place dans le top 5 sont parfois… placés en fin de loterie. Dalton Knecht fait le yo-yo entre 3 et 11, Rob Dillingham entre 4 à 9, et Nikola Topic fait le grand écart entre les places 3 et 12, presque comme Cody Williams.

Surtout pour les extérieurs, aucune hiérarchie n’est à ce jour établie et les franchises hésitent toujours entre Sheppard, Dillingham, Topic ou Castle. Pour les big men, Donovan Clingan semble être pressenti pour ne pas quitter le haut de la Draft. Seul pivot du tableau avec Zach Edey qui fait une apparition, il surfe sur sa superbe March Madness avec UConn.

L’incertitude augmente logiquement à mesure qu’on s’éloigne du Top 10, et des noms comme Ja’Kobe Walter, Devin Carter ou Johnny Furphy viennent dire bonjour. Mais ce qui est clair, c’est que la cuvée est propice aux surprises et aux coups de poker. La présence de Terrence Shannon Jr. ou Kyshawn George dans la loterie, comme c’est le cas dans certaines mocks, serait assez inattendue mais loin d’être impossible.

LE RESTE DU PREMIER TOUR

En plus de Tidjane Salaün, aux portes de la loterie selon NBADraft.net, on retrouve dans la plupart des mocks un autre Frenchie en la personne de Pacôme Dadiet. Le joueur évoluant actuellement dans le championnat allemand (Ulm), projeté dans la fin du premier tour et le début du second, pourrait gratter une apparition entre les places 24 et 30, potentiellement dans une équipe contender. Melvin Ajinca, autre Français projeté à la Draft 2024, est plutôt attendu au deuxième tour.

Les pépites Jared McCain, Devin Carter ou Tristan Da Silva, trois profils très différents mais non moins tentants, sont les trois noms qui ne devraient pas quitter le top 20. Au-delà, c’est un peu plus flou. On peut noter quelques noms comme celui d’Isaiah Collier, un temps pressenti comme potentiel premier choix, qui continue sa chute dans les mocks et ne rentre plus dans la loterie. Autre point d’interrogation, Zach Edey, qui semble se diriger vers le premier tour malgré les doutes concernant son adaptation à la NBA.

Enfin, Tyler Smith ou Yves Missi – pourtant plutôt proches de la loterie il y a quelques semaines – ne semblent plus autant avoir la cote. Mais ils restent des prospects qui pourraient faire le saut directement dans les places 10 et 15, tant la hiérarchie paraît si peu en place.

LES LIENS VERS LES MOCKS

Dans les prochaines semaines, les prospects continueront les workouts avec les franchises et des infos sortiront petit à petit pour confirmer ou infirmer les tendances. Ce qui est sûr ou presque, c’est que les Français devraient avoir la cote dans cette Draft 2024. Trois dans le top 10-12 et un autre au premier tour, c’est un scénario envisageable. Cocorico.