Est-ce que les Bulls sont capables de faire pire ? Sans doute que oui, mais ils ont cette nuit proposé une partie aux portes de la honte. Une seule envie à l’heure où ces lignes sont écrites : que ce groupe éclate, et reparte sur des bases plus saines.

Les statistiques du match

Arturas Karnisovas – vice-président des Bulls – l’affirmait sans détour aux journalistes de Boston avant le match entre Bulls et Celtics : il est responsable de la situation dramatique des Bulls depuis le début de saison.

“Nous voyons ce que tout le monde voit et nous sommes tout aussi frustrés. Nous sommes déçus, mais je ne m’esquive pas. C’est ma responsabilité.” – Arturas Karnisovas

Cette nuit, les Bulls ont touché le fond. Face à une équipe de Boston plus forte en tous points, ils n’ont pas montré le moindre signe de résistance passé les cinq premières minutes du match. Pire, aucune envie. Les Taureaux ont laissé les C’s leur rouler dessus, en donnant l’impression que les deux équipes ne jouaient pas vraiment la même compétition. Pour Boston, la soirée est parfaite : victoire tranquille, qualification pour la phase finale du In-Season Tournament, où les Verts joueront à Indiana pour une place en demi-finale. Jaylen Brown colle 30 points. Pour Chicago, elle tourne à l’humiliation en place publique. Les mots sont durs mais choisis.

QT3: 68-97

On joue pas au même sport.

On est des enfants.

Plus personne ne fait d’effort.

C’est terminé. Ce groupe est terminé.

— Chicago Bulls France 🇫🇷 (@bullsfr) November 29, 2023

Le jeu proposé est vide de tout. Sous le panier, les Celtics s’amusent. Zach LaVine et Nikola Vucevic ne cachent même plus leur désintérêt. Seulement deux points à 1/9 au tir pour LaVine, qui s’est blessé au pied droit et a filé au vestiaire. Vucevic fait à peine mieux avec 4 points. Les deux joueurs ont passé 25 minutes sur le parquet. DeMar DeRozan inscrit 19 points, mais s’est lui aussi blessé à la cheville et n’est pas revenu sur le terrain. Alex Caruso a tenté, mais est sorti au début du quatrième quart-temps, pas la peine de perdre un élément de plus.

Billy Donovan assiste au naufrage depuis le bord du terrain, sans rien apporter. Peut-il apporter seulement apporter quelque chose ? Ça semble très difficile. Une hâte : que la free agency hivernale arrive pour amener du changement. Huitième défaite en neuf matchs pour les Bulls, mais celle-ci est presque embarrassante. Le bateau est en feu, mais personne n’a d’extincteur dans l’Illinois.