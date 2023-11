La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Touché au pouce de la main gauche face aux Clippers, Luka Doncic ne devrait rater aucun match à cause de ce petit bobo. (Source : Marc Stein)

C.J. McCollum (pneumothorax) va participer au shootaround avec son équipe des Pelicans mercredi, dans l’optique de retrouver les terrains face aux Sixers le soir même.

Pelicans guard CJ McCollum (lung) plans to take part in shoot around Wednesday and could return to action as early as that night against the visiting Sixers if all goes well, a source told @andscape. McCollum last played on November 4th when he suffered a right collapsed lung.

Sur la touche depuis qu’il s’est fait renverser par une voiture il y a quelques semaines, Kelly Oubre Jr. a participé au shootaround des Sixers lundi. Un signe encourageant en vue d’un futur retour. (Source : The Philadelphia Inquirer)

Toujours boudé par la NBA, Dwight Howard envisage de poursuivre sa carrière en Europe, possiblement dans une équipe d’EuroLeague ou d’EuroCup. L’ancien pivot superstar garde également un œil sur la NBL en Australie. Son objectif reste le même : retrouver une dernière opportunité en NBA. (Source : BasketNews)

C’est officiel, Filip Petrusev (ancien des Kings) s’est engagé avec l’Olympiakos. Néanmoins, le joueur de 23 ans annonce qu’il n’a pas fait une croix sur la NBA. (Source : Olympiakos)

