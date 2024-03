Le récap NBA du jour : retour sur le tirage des JO, focus sur les Rockets, et point sur les blessures

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Marc Lore et Alex Rodriguez sont sur le point de finaliser l’acquisition des Minnesota Timberwolves. Alors qu’il leur manquait des fonds après le retrait de Carlyle Group, ils viennent de recevoir le soutien de Dyal Capital Partners. Les Wolves appartiendront à 100% au nouveau duo de propriétaires quand la NBA approuvera la vente. C’est prévu très prochainement.

Dyal Capital Partners has joined as a pre-approved investor in the Lore-Rodriguez group, giving them the final financial backing necessary to complete the transaction, sources said. Lore and Rodriguez are ready to close the sale as soon as NBA approves. https://t.co/ho1PdsqDfb

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2024

NEWS: Stanford big man Maxime Raynaud is entering the transfer portal, per source.

Raynaud is a 7-1 big who’s played the last three seasons at Stanford. He’s a native of Paris, France.

He averaged 15.5PPG, 9.6RPG and 2.0APG this season. pic.twitter.com/sekKadvNQK

— 24/7 High School Hoops (@247HSHoops) March 20, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.