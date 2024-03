En début de semaine, on a appris que LeBron James et J.J. Redick s’étaient associés pour proposer un nouveau podcast : “Mind the Game”. Le concept ? Mettre la lumière sur l’aspect tactique du basket en se focalisant sur le jeu en lui-même, et pas sur tout ce qui tourne autour du jeu. Le premier épisode vient tout juste de sortir, avec un focus sur l’importance du QI basket au plus haut niveau.

Ahhh le fameux QI basket. Ce terme qui désigne spécifiquement l’intelligence de jeu d’un joueur mais qui a tendance à être utilisé à toutes les sauces jusqu’à en faire un terme générique. C’est quoi vraiment le QI basket ? Est-il acquis, inné, ou un peu des deux ? Comment se manifeste-t-il ? Et à quel point est-il important dans la route du succès ?

LeBron James est probablement le mieux placé d’entre nous pour parler de QI basket. Si le King est réputé pour ses qualités athlétiques et sa longévité incroyable, il possède surtout un ordinateur dans la tête qui lui permet d’analyser avec précision ce qui se passe sur le parquet. Pour lui, QI basket est avant tout synonyme d’ajustement.

“Il y a certains moments dans un match où ni les coachs, ni les sessions vidéos, ni votre connaissance de l’histoire du jeu ne suffisent pour y être préparé. Des moments où vous avez besoin d’un grand QI basket pour pouvoir faire des ajustements sur le moment.”

Analyser et exploiter les mismatches, savoir gérer le rythme d’un match selon son déroulé, observer le comportement de l’adversaire pour faire les meilleurs choix… tout cela fait partie intégrante de ce qu’on appelle le QI basket. Et plus vous montez en niveau, plus le QI basket va devenir un aspect crucial dans l’opposition entre deux équipes.

“Durant la saison régulière, une équipe talentueuse peut s’en sortir même si elle possède un faible QI basket. Elle peut s’en sortir au premier tour (des Playoffs), et peut-être même au second tour. Mais quand vous arrivez en Finales de Conférence, et en Finales, vous retrouvez les meilleurs joueurs et les meilleurs coachs. Ce qui va faire la différence, c’est le QI basket.” – LeBron James

Un exemple ? Les Finales NBA 2022.

“Quand Golden State a battu Boston, c’est le QI basket qui a fait la différence en finale. Pour moi, Boston avait plus de talent, mais c’est le QI basket qui a fait basculer la série. Les gens parlent d’expérience, mais c’est le QI basket.”

Pour rappel, les Warriors avaient renversé les Celtics après avoir été menés 2-1, pour finalement remporter la série 4-2. Boston possédait la finale en main mais a déraillé dans les moments importants malgré un effectif qui n’avait rien à envier à Golden State, au contraire. Pendant que les C’s – finalistes pour la première fois dans l’ère Jayson Tatum / Jaylen Brown – enchaînaient les erreurs, Stephen Curry, Draymond Green et Cie ont su exploiter ces dernières pour sanctionner Boston encore et encore.

Ayant participé à dix Finales NBA dans sa carrière, LeBron James a affronté certains des plus grands joueurs / coachs de l’histoire (les Spurs de Tim Duncan et Gregg Popovich, les Warriors de Stephen Curry/Kevin Durant, les Mavs de Rick Carlisle, Dirk Nowitzki et Jason Kidd…), en compagnie de certains des plus grands joueurs / coachs de l’histoire (Dwyane Wade, Chris Bosh et Erik Spoelstra à Miami, Kyrie Irving à Cleveland avec Tyronn Lue, Anthony Davis aux Lakers…). Autant dire que les batailles tactiques, ça le connaît. Il en a gagné, il en a perdu, mais l’intelligence de jeu du King a très souvent été soulignée.

“En Finales, LeBron faisait des ajustements à nos ajustements par rapport à ses ajustements. Parfois, il ne faisait pas d’ajustement à mes ajustements, donc je pensais faire un ajustement. Mais j’ai bluffé l’ajustement, et il savait que c’était un bluff.” – Erik Spoelstra, ancien coach de LeBron à Miami et adversaire de James lors des Finales 2020

