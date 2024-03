Les Rockets qui veulent croire au Play-in, les Pelicans toujours plus collés au short des Clippers, que retenir des derniers matchs ? C’est l’heure du gros résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit

Magic – Hornets : 112 – 92 (stats)

– Hornets : 112 – 92 (stats) Wizards – Rockets : 114 – 137 (stats)

: 114 – 137 (stats) Nets – Pelicans : 91 – 104 (stats)

: 91 – 104 (stats) Spurs – Mavericks : 107 – 113 (stats)

: 107 – 113 (stats) Wolves – Nuggets : 112 – 115 (stats)

Pas de Rudy Gobert ni de Bilal Coulibaly pour cause de blessures.

Double-double pour Victor Wembanyama mais de la maladresse et un impact limité en attaque.

13 points, 9 rebonds pour Sidy Cissoko en G League avec les Spurs d’Austin.

