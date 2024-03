Opposés à une équipe des Wolves fortement amoindrie, les Nuggets ont eu toutes les peines du monde à l’emporter à Minnesota. Il aura fallu un nouveau match costaud de Nikola Jokic et la clutchitude de Michael Porter Jr. pour faire la différence. (115-112)

Pour les stats de la presque remontada des Wolves, c’est ici.

On ne va pas se mentir, au moment de regarder les compositions de départ on avait quelques frayeurs pour les Timberwolves. Pas de Rudy Gobert, pas de Karl-Anthony Towns ni même de Naz Reid. Une raquette qui sonne bien creux au moment de recevoir Nikola Jokic.. Paye ton mauvais timing.

Ni une, ni deux, le Joker s’est donc fait un plaisir de marcher sur la faible adversité à l’intérieur durant toute la première mi-temps. Si Anthony Edwards fait déjà le show pour répondre, on sent que le match s’annonce difficile pour Minnesota. Déjà 15 points de retard à la pause, le choc tant attendu va-t-il finir en blowout ?

Et non car ces Wolves ont du cœur et du répondant. Portés par un public en communion avec son équipe, les loups ont retrouvé du mordant en seconde mi-temps dans le sillage d’un Edwards toujours intenable. Un peu trop suffisants, les Nuggets ont eux commencé à sérieusement déjouer avec une avalanche de ballons perdus.. (17)

Comme toujours pour Denver, les minutes sans Nikola Jokic sont particulièrement compliquées et Minnesota s’offre même le luxe de repasser en tête grâce à un excellent début de money time. Malgré les absents, malgré les jambes lourdes dues au back-to-back, les joueurs de Minneapolis ne lâchent rien et font plaisir à voir. C’est l’état d’esprit d’une équipe qui vend chèrement sa peau et bon courage pour aller les chercher en Playoffs s’ils mettent autant de cœur à l’ouvrage.

Bousculés, les Nuggets s’en remettent au talent individuel de leurs leaders. Le retour du duo Jokic – Porter Jr. fait la différence. L’ailier s’offre un 7-0 en solitaire pour remettre la tête des siens à l’endroit. MPJ réalise un money time de grande classe, scorant 13 de ses 26 points dans le dernier acte. Jokic est là pour le soutenir avec quelques gros paniers qui font mal à Minnesota. Une nouvelle nuit au boulot pour le Joker (35 points, 16 rebonds).

Another Joker triple. CLUTCH. 🃏

32 PTS

Nuggets-Timberwolves | Live on NBA TV

📲 https://t.co/i20qPDL3uT pic.twitter.com/UjHKm1mDVE

— NBA (@NBA) March 20, 2024

Malgré tout, les Wolves ne s’avouent pas vaincus et ripostent à coup de 3-points. Jaden McDaniels notamment fait un super match pour compenser les absences. Les Nuggets lâchent quelques lancers en route et Minnesota se retrouve même avec une balle d’égalisation mais le shoot à 3-points d’Anthony Edwards ne trouve que l’extérieur du cercle. La remontada était fabuleuse mais il aura manqué un peu de jus pour finir le boulot.

Ant was this close to sending the game to OT at the buzzer 😳

Nuggets hold on and move into 2nd in the West. pic.twitter.com/0Aaj2eQQGD

— NBA (@NBA) March 20, 2024