À Charlotte, Vasilije Micic trouve son rythme de croisière

Vasilije Micic, arrivé en Caroline du Nord à la trade deadline, a retrouvé une jeunesse dans le marasme des Hornets. Grâce notamment à un shoot de nouveau efficace, l’ex MVP de l’Euroligue apparaît comme l’une des têtes d’affiche de la fin de saison à Charlotte.

Le contraste est frappant.

30 matchs avec OKC, à peine plus de 10 minutes par soir et 3 petits points de moyenne. Une situation compliquée dans une équipe qui se découvrait contender, et peu de munitions pour le serbe. Mais depuis son trade à Charlotte au mois de février, le rookie de 30 ans s’est imposé comme un des cadres de l’équipe de Steve Clifford.

Sur les huit dernières rencontres, Vasilije Micic affiche des moyennes de 17 points, 5 passes et 1 interception à 55% au tir et 38% de loin. Sur la période, il est le deuxième meilleur marqueur de la franchise, le meilleur passeur et le sniper le plus efficace. Certes, il joue aux Hornets. C’est une renaissance dans un cadre un peu chaotique, mais une renaissance quand même.

Vasilije Micic stops on a dime 👀

Vasilije Micic beats the halftime buzzer! And the Hornets cut the Magic lead to 35 🚨

Des jolis highlights sur Monsieur Kevin Durant, un buzzer avant la mi-temps pour revenir à 35 points du Magic la nuit dernière… des soirées moroses en Caroline du Nord sont égayées par le niveau du Serbe.

Il y a une semaine, Micic a signé son meilleur match de la saison face à Memphis. Auteur de 25 points et 8 passes à 9/10 au tir – et 5/6 de loin, Мр.Цлеан (Monsieur Propre en serbe) a même permis à Charlotte de remporter un match de basket. Vous vous rendez compte ?

On rappelle que Micic est éligible aux récompenses rookies, puisqu’il dispute sa première saison NBA malgré sa trentaine. Il avait été drafté en 2014 par les Sixers au second tour, mais était resté en Europe pour le succès qu’on lui connaît. Double vainqueur de l’Euroligue (2020-21 et 2021-22) et autant de fois MVP du Final Four, sans oublier des titres de champion en Serbie, Turquie et Lituanie.

Il y a 10 places dans les équipes All-Rookie, et malgré un début de saison difficile avec peu de temps de jeu, y voir un vieux serbe barbu peut être une possibilité au vu du niveau affiché en ce moment.

Source texte : NBA