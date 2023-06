J. Cole figure parmi les nouveaux actionnaires minoritaires des Charlotte Hornets

Vous connaissez Bigflo et Oli ? Ils ne figurent pas parmi les investisseurs liés au rachat des Charlotte Hornets. Mais par contre, vous connaissez J. Cole ?

On le voit encore interpréter Middle Child à la mi-temps du All-Star Game 2019 de Charlotte. Et pour cause, J. Cole est un enfant de Caroline du Nord. Né à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, il déménage très tôt avec sa mère à Fayetteville, une ville de d’environ 200 000 habitants située à 212 kilomètres de Charlotte. Zou, ellipse d’on ne sait combien d’années : nous sommes en 2023 et le rappeur acte sa réussite dans la vie en rachetant la franchise des Hornets. Il figure parmi le groupe d’investisseurs mené par Gabe Plotkin, actionnaire minoritaire de la franchise depuis 2019, et Rick Schnall, coprésident de la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice.

Quelle investissement personnel de J. Cole dans le montant de 3 milliards de dollars déboursé pour le rachat ? Sa part n’a pas été rendue publique, mais l’on sait simplement que le rappeur n’est pas le seul musicien dans l’affaire. Eric Church, auteur-compositeur-interprète américain de musique country, fait lui aussi parti du groupe de repreneurs. Bref, de chouettes actionnaires minoritaires dont l’histoire est intimement liée à la région : cela ne peut faire que du bien à la franchise des Hornets.

Nota bene : d’après Adrian Wojnarowski, les Hornets ont l’intention laisser Jordan aux commandes des opérations basket jusqu’à la draft de la semaine prochaine et le début de la free agency le 1er juillet, avant que le pouvoir ne soit transféré définitivement à Plotkin et Schnall.

J. Cole is part of the group buying the Hornets, per @JeffZillgitt pic.twitter.com/jxvyIHIbhR

— NBACentral (@TheNBACentral) June 16, 2023