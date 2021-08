Michael Jordan a appelé James Bouknight : un coup de fil après une mauvaise perf de son poulain, l’effet fut immédiat

« Salut les gars, ouai désolé du retard, non c’est que je viens de me faire recadrer ». Une phrase audible seulement lorsque c’est Michael Jordan qui vous passe la soufflante, auquel cas ce petit sentiment d’infériorité devient une grande fierté. C’est le cas de James Bouknight qui – après une sortie livide face aux Kings – a fait l’expérience « appel entrant, MJ ».

Ah, les petits frissons dans le dos quand tu reçois un appel du patron seulement quelques minutes après avoir annoncé que tu prenais ta semaine pour congé paternité, alors que ton fils a 23 ans. On peut même imaginer que Michael Jordan a joué de la ponctuation au moment d’envoyer un petit « appelle moi dans 5 minutes » à James Bouknight, auteur d’une piètre prestation en Summer League face aux Kings lundi dernier. Sa ligne de stats ? Un vieux 11 points, 5 ballons perdus, 2 rebonds, 1 assist et 1 interception à 4/11 au tir. En plus d’être transparent dans le jeu, le onzième choix de la Draft 2021 n’a pas respiré la sérénité dans sa tenue de balle, allant jusqu’à laisser beaucoup de cuirs filer entre les mains de ses vis-à-vis. On ne dit pas qu’un bon joueur de NBA doit absolument lâcher un quintuple-double de moyenne en Summer League, mais simplement que le profil de James Bouknight – censé allier scoring et propreté – doit parvenir à régulariser de solides performances face aux placards à balais des différentes franchises. Dans les colonnes du Charlotte Observer, le natif de Brooklyn a déploré sa performance « égoïste », regrettant de ne pas avoir joué avec « le style new yorkais » qui l’a pourtant façonné. S’en est alors suivi le fameux coup de fil avec Michael Jordan, puis – étonnamment – une performance de haut vol jeudi dernier contre les Spurs de Tre Jones.

« Peu de rookies de 20 ans peuvent dire que le meilleur joueur de tous les temps leur a passé un coup de téléphone, pour les aider, leur donner des conseils. Ça m’a touché en plein cœur et j’ai fait de mon mieux pour faire un bon match. »

Coach des Hornets pendant la ligue d’été – et habituellement entraîneur adjoint de l’équipe fanion – Dutch Gaitley voit cet échange téléphonique d’un très bon œil. Il pense que « l’appel de Jordan est quelque chose qui va clairement aider James Bouknight pour les prochains matchs », une analyse ô combien remarquable et pleine de pertinence. On imagine le contraire : Dutch Gaitley lâche « l’appel de Jordan ne va pas aider James Bouknight », perd son poste dans la foulée, mais peut enfin utiliser son compte LinkedIn à bon escient. M’enfin, tout ça pour dire que l’effet de cet appel coulait de source tant James Bouknight a régalé contre San Antonio. L’arrière a déposé 23 points, 4 rebonds, 8 assists, 1 contre et 0 ballon perdu à 48% au tir dont 1/4 du parking, signant la prestation contraire de celle lâchée face à Sacramento en début de semaine. On vous laisse avec les highlights de cette masterclass, potentiellement la première d’une longue série estivale.

Vous le saurez, rien de mieux qu’un bon coup de fil de Michael Jordan avant un partiel un poco compliqué. En espérant que Tony Parker s’en inspire, dégainant sous peu le téléphone pour y composer le numéro de Killian Hayes, trop timide en ce début de Summer League. Si la technique peut profiter à tous, why not.