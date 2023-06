Passés près d’une nouvelle saison catastrophe, les Lakers ont connu un regain de forme en deuxième partie de saison, de quoi presque rêver d’aller chercher un nouveau titre de champion. Retour sur une saison sous forme de Montagnes Russes du côté de Los Angeles.

Ce que TrashTalk avait prédit

Après une saison sans Playoffs, à quoi s’attendre pour les Lakers en 2022-23 ? Pour nos deux experts, il allait encore falloir batailler pour décrocher une place au printemps. Neuvième avec 44 victoires pour Alex, huitième avec 43 victoires pour Bastien, ça joue le Play-in. Autant dire que les Purple and Gold n’allaient pas rouler sur l’Ouest.

Ce qu’il s’est réellement passé

Critiqué après la saison catastrophe des Lakers, Rob Pelinka a changé sa politique de recrutements. Au revoir les anciens et les vétérans et place à des joueurs avec plus de cannes mais tout de même un minimum de vécu. La moyenne d’âge a bien diminué en un été.

Si ce vent de fraîcheur et de jeunesse aurait pu rimer avec renouveau et victoires, l’histoire ne s’est pas vraiment passée comme sur des roulettes. Comme attendu après le marché de l’été, les Lakers ont récupéré quelques joueurs utiles mais les besoins de l’équipe n’ont pas été comblés. Qui pour tirer de loin ? Personne ou presque et les adversaires se sont fait une joie de laisser les Angelinos enchainer les briques. Si Anthony Davis et LeBron James (lorsqu’ils sont en état de jouer) sortent les gros chiffres, L.A. n’est pas à la hauteur. Au moins, les fans peuvent profiter des beaux progrès d’Austin Reaves. Il faut bien sauver quelque chose.

Pas de spacing, une défense loin du niveau des dernières années et l’obligation pour les stars de sur-carburer pour aller remporter quelques victoires par-ci par-là. Malgré le replacement de Russell Westbrook en sixième homme, les Lakers semblent à court de solutions et agacés. LeBron James a beau réclamer des renforts dans les médias, Rob Pelinka est réticent à l’idée de sacrifier des picks à court terme, surtout pour une équipe qui parait à des années lumières de pouvoir gagner.

Le GM va finalement changer son fusil d’épaule à la trade deadline en dégageant Russell Westbrook, Pat Beverley, Thomas Bryant, le fantôme Kendrick Nunn ou encore Juan Toscano-Anderson pour récupérer D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt mais aussi Rui Hachimura. Du shoot, du talent et deux hommes à tout faire pour renforcer la défense aux côtés d’AD. Une bonne nouvelle en appelle souvent une autre. Après des semaines à parier sur la date exacte du record, LeBron James détrône Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs scoreurs all-time de la NBA. Un accomplissement XXXXXL supplémentaire dans la longue liste du King mais la saison est encore loin d’être finie.

Sur les deux derniers mois de régulière, l’équipe remporte 18 victoires en 26 matchs, la plupart sans LeBron James touché au pied. Incroyable mais vrai, ce groupe qui avait débuté la saison en 2-10 aura une chance de jouer les Playoffs. Le début d’une aventure plus longue que prévue.

Les Grizzlies trop sûrs d’eux et déplumés de leurs intérieurs au premier tour ? Géré avec autorité. Le champion en titre Warriors ? Pareil. Et voilà les Angelinos dans le dernier carré de la compétition ! La surprise du chef. Malheureusement pour LBJ et les siens, le collectif plus soudé de Denver et les masterclass de Jamal Murray et Nikola Jokic vont mettre fin au rêve d’Angelino d’accrocher une dix-huitième bannière à la Crypto.com Arena. Les Lakers encaissent un sweep de la part des Nuggets, qui prennent ainsi leur revanche après la bulle d’Orlando en 2020.

La saison des Lakers en quelques articles

L’image de la saison

Impossible de vraiment dire autre chose que cette photo de LeBron James qui s’élève face au Thunder pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar au nombre de points inscrits en NBA. Le record que tout le monde pensait imbattable a dû rendre les armes et le royaume des scoreurs s’est trouvé un nouveau King. Si la saison de L.A. n’aura pas été une partie de plaisir pour LBJ, cette nouvelle ligne ajoutée à un palmarès déjà incroyable montre une fois de plus la longévité et la greatness du bonhomme.

Il a cartonné : Austin Reaves

On aurait pu parler de LeBron James qui tourne encore à 30 points de moyenne à 38 piges ou encore Anthony Davis qui retrouve son meilleur niveau mais la sensation de cette saison en Californie s’appelle quand même Austin Reaves. Même pas drafté il y a deux ans, l’Américano-Allemand avait déjà montré l’an passé qu’il pouvait contribuer à un bon niveau. Cette deuxième saison chez les pros lui aura permis d’exploser aux yeux du grand public. Grand chouchou des fans angelinos, le guard a prouvé qu’on pouvait compter sur lui et il a fini la saison en boulet de canon, prenant même parfois le lead dans les moments chauds. Au point où on parle potentiellement d’un contrat à 100 millions pour cet été. La Reaves Mania s’est installée à L.A.

On l’attendait et on l’attend toujours : D’Angelo Russell après le 10 avril

Voilà une histoire qu’on a déjà lu et relu. D’Angelo Russell est un joueur talentueux. C’est un bon gestionnaire, un bon shooteur, il peut être clutch mais défensivement c’est pas fameux du tout et il a surtout tendance à disparaître des radars dès que débutent les Playoffs. C’est en partie la raison pour laquelle les Wolves n’étaient pas pressés de le prolonger. C’est aussi ce qui fait que son avenir à L.A. reste incertain au moment d’écrire ces lignes. Le Front office semblait chaud à l’idée de miser sur la continuité avec le meneur au moment de la remontada au classement, est-ce toujours le cas ?

Les statistiques

…Et la suite ?

Sitôt les Lakers éliminés, LeBron James a jeté le flou sur son avenir avec l’annonce d’une possible retraite à venir. Si le King semble plutôt parti pour honorer son contrat jusqu’au bout, il sera intéressant de voir la stratégie des Lakers sur le marché des transferts. Est-ce que Kyrie Irving rejoint son poto LBJ ? Si oui, dans quelles conditions (signature libre, sign and trade ?). Est-ce que L.A va partir en quête d’une troisième star ou plutôt conserver la majorité de son collectif avec quelques ajouts ici et là ? Seul Rob Pelinka a la réponse.