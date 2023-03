Après avoir remporté leur troisième victoire consécutive cette nuit face au Thunder, les Lakers ne sont plus dans le négatif ! La bande d’Anthony Davis affiche effectivement un bilan à l’équilibre ce samedi, ce qui n’était encore jamais arrivé cette saison.

37 victoires, 37 défaites.

Pour une franchise mythique comme celle des Lakers, qui possède 17 titres de champion au compteur et habituée à jouer les premiers rôles, c’est un bilan qui n’a rien de transcendant. Mais pour les Lakers version 2022-23, c’est une barre symbolique qui vient d’être atteinte. Les hommes de Darvin Ham, qui ont débuté la campagne actuelle avec cinq défaites sur les cinq premiers matchs, ont tenté toute la saison de sortir la tête de l’eau pour revenir à un bilan équilibré, désormais c’est fait.

“C’est un grand accomplissement, mais on ne veut pas s’arrêter là.” – Dennis Schroder, meneur des Lakers (via ESPN)

Le fait que Dennis la Malice parle de “grand accomplissement” pour avoir atteint les 50% de victoire montre à quel point les Lakers reviennent de loin. La quote peut faire sourire, mais laissons à l’équipe de Los Angeles la possibilité de savourer ce moment : faut pas oublier qu’elle affichait un bilan de 20 défaites en 33 matchs à Noël, et qu’elle semblait condamnée au moment de la blessure au pied de LeBron James il y a un mois.

The Lakers are now .500 for the first time this season 🙌 pic.twitter.com/I1oEYo7JLi — NBA TV (@NBATV) March 25, 2023

Sans LeBron, les Lakers ont remporté 8 matchs sur 13, remontant ainsi à la huitième place de la Conférence Ouest synonyme de play-in tournament. Les transferts effectués à la deadline associés aux perfs XXL d’Anthony Davis et l’ascension d’Austin Reaves ont donné un gros coup de boost à L.A., qui ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

L’objectif désormais : passer dans le positif et essayer de s’incruster dans le Top 6 de la Conférence Ouest. Les Lakers ont 1,5 match de retard sur les Warriors – sixièmes – et possèdent l’un des calendriers les plus abordables de la NBA (en tout cas en matière de bilan) sur leurs huit derniers matchs. Au programme ? Chicago deux fois, Minnesota (celui-là va peser), Houston, Utah deux fois, Clippers et Phoenix.

À eux d’enchaîner, en attendant le retour potentiel du King.

Source texte : ESPN