Reggie Jackson et DeAndre Jordan en mode “Lob City” face aux Clippers

Opposés cette nuit aux Clippers en Californie, les Nuggets ont pu compter sur un duo Reggie Jackson – DeAndre Jordan de feu. Le premier a inscrit 35 points (!!!), 13 passes et le second 21 unités. Pour Los Angeles, c’est un peu la tuile car les deux joueurs sont d’anciens gars de la maison. Ce qui rend la victoire d’autant plus douce pour Jackson et Jordan.

Se faire fumer par deux anciens membres de l’équipe, à la maison, devant son public. La nuit a été longue et éprouvante pour les Clippers, qui ont subi la loi de Reggie Jackson et DeAndre Jordan. Intraitables, ils ont dominé le jeu à l’intérieur et au large pour offrir une victoire importante aux Nuggets, privés de Jamal Murray (tendon), Aaron Gordon (talon) et Nikola Jokic (bas du dos). Sur le plan personnel, c’est une fierté, comme l’indique Reggie Jackson pour ESPN.

“C’est assurément l’une de nos meilleures victoires. Nos principaux joueurs étaient absents et c’était bien pour l’équipe, un groupe collectif, d’avoir joué ensemble. Je suis juste fier de la manière dont nous avons joué… J’ai peut-être été celui qui a marqué les points, mais ce bon vieux DeAndre Jordan qui monte au cercle, de retour dans cette salle un peu en mode Lob City… Il a attiré toute la défense et laissé les autres ouverts à l’opposé du jeu.” – Reggie Jackson.

Pour les Clippers, une défaite face à une équipe de Denver sans Jamal Murray, Aaron Gordon ni Nikola Jokic est forcément un échec. Un échec doublé d’une humiliation pour la franchise, surtout quand on revoit certaines actions du duo Jackson – Jordan, qui font penser aux grandes heures des Clips’ de la dernière décennie.

Reggie Jackson and DeAndre Jordan are COOKING the Clippers 🤯 pic.twitter.com/Rpj2O3pwPN

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 28, 2023

Reggie Jackson ⏩ DeAndre Jordan (x5)

This duo was cooking ALL NIGHT, linking up for 5 (‼️) ally-oops in the Nuggets victory 🤯 pic.twitter.com/mW5z2LwQFz

— NBA (@NBA) November 28, 2023

Source : ESPN