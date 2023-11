Cette nuit, les Clippers ont réussi l’exploit de perdre face à des Nuggets privés de Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon. De quoi faire grimper le niveau de frustration chez les joueurs comme chez les fans. Résultat : on a eu droit à un échange houleux entre Russell Westbrook et un supporter assis près du terrain.

La scène se passe dans les derniers instants du match Clippers – Nuggets.

Alors que la défaite est déjà actée pour Los Angeles, Russell Westbrook regarde un fan droit dans les yeux pour lui envoyer quelques mots doux, en réponse à des propos visiblement pas très sympathiques de la part du “supporter” en question. L’échange est suffisamment houleux pour que l’arbitre Lauren Holtkamp se mette en travers de Russ et du fan assis juste derrière les places courtside.

Après le match, alors que les tensions entre Russell Westbrook et le fan en question étaient toujours vives, l’arbitre, des joueurs des deux camps et des agents de sécurité ont fait en sorte que l’incident en reste au stade de l’échange verbal. Brodie est revenu dessus une fois dans les vestiaires.

“Le manque de respect envers moi ou ma famille, je ne peux pas accepter ça. Beaucoup de gens ont déjà dit des choses sur moi et s’en sont tirés, mais je ne l’accepte plus. […] J’ai l’impression que les fans pensent pouvoir dire tout ce qu’ils veulent, mais c’est notre job là. Tous les commentaires négatifs envers la famille et ce genre de trucs, ça n’a pas sa place. Pour le reste, ils peuvent dire ce qu’ils veulent.”

Ce n’est pas la première fois que Russell Westbrook se confronte à un fan un peu trop insolent. On se souvient notamment de l’épisode à Phoenix lors des derniers Playoffs, et surtout de l’incident il y a quelques années avec un fan du Jazz qui a été banni à vie des salles NBA pour racisme.

Malgré le NBA Fan Code of Conduct mis en place par la NBA et les sanctions en cas de non-respect de ce dernier, on continue de voir des comportements inappropriés en tribunes. Et malheureusement, c’est difficile contrôlable.

Sources texte : Ben Golliver, ESPN

