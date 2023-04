Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par Tarmak, la marque basket de Décathlon ! La sixième et dernière édition de la saison avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son panier de basket Tarmak K900. C’est parti !

Déjà qu’en temps normal, jouer à la TTFL n’est pas sans risque. Mais le dernier soir de la saison régulière, c’est carrément un casse-tête sans issue. Entre les blessés pour de vrai, les blessés pour de faux qui se reposent avant les Playoffs et les équipes qui ont déjà la tête à Cancun, pas facile de faire son choix. Et avec un deck qui fermait à 19h ce dimanche, les retardataires n’avaient plus que leurs yeux pour pleurer ce matin. On envoie aussi un peu de pommade à toutes celles et ceux qui avaient fait confiance à Nikola Jokic, Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo. Apparemment, il fallait faire une bulle hier pour espérer gagner la récompense de MVP cette saison. On ne listera pas tous les All-Stars qui sont restés en survêt ou en civil ce dimanche pour ne pas trop remuer le couteau dans la plaie.

Heureusement, il y avait quand même quelques valeurs sûres sur lesquelles on pouvait compter comme Stephen Curry (43), LeBron James (53), Karl-Anthony Towns (46) ou bien encore Kawhi Leonard (41). Mais comme la dernière soirée de la saison régulière n’est vraiment pas comme les autres, il fallait aussi oser des picks un peu plus exotiques comme Kenneth Lofton Jr. (66) ou Cam Thomas (62) qui terminent sur le podium des meilleurs scores.

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait miser sur Brandon Ingram qui a tout donné contre les Wolves… sans succès. L’ailier des Pelicans voulait à tout prix gagner pour faciliter le chemin de New Orleans vers les Playoffs et a vu rouge en attaque. À la fin, cela donne 72 points TTFL et un best pick malgré la défaite des oiseaux au long bec dans le Minnesota. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir le carton du Ficello de Louisiane. Vous étiez 259 devins à miser sur BI.

# LE LOT : LE PANIER DE BASKET TARMAK K900

C’est la dernière pépite sortie du laboratoire Tarmak ! Le K900 est le tout premier panier de basketball réglable en hauteur par un enfant. Plus besoin d’appeler un parent ou le grand frère pour venir abaisser le cercle. Avec son système de sangle innovant, les petits basketteurs pourront facilement régler leur panier entre 1,60m et 2,20m, en un seul geste.

L’autre atout de ce panier junior pour les enfants jusqu’à 10 ans, c’est sa stabilité et sa résistance grâce à un bac de lestage de 47 litres et un anneau flex. Le panier K900 a été entièrement conçu pour le dunk en toute sécurité, avec une mousse de protection au niveau du poteau. Parfait pour essayer les dernières créations aériennes de Mac McClung sans se blesser. D’ailleurs, le vainqueur du dernier Slam Dunk Contest était en forme cette nuit avec ses 32 points TTFL et un quasi triple-double avec les Sixers.

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE D’AVRIL 2023

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, un seul joueur remportera le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire Tarmak à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence 1 panier de basket Tarmak K900. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner le chanceux qui va pouvoir bosser ses moves à domicile au printemps et c’est Rafinho qui va vite devenir injouable. Félicitations à lui !

