Stephen Curry, premier match sans 3-points inscrit depuis.. novembre 2018 !

Particulièrement maladroit cette nuit face aux Blazers, Stephen Curry a fini la rencontre sans le moindre 3-points inscrit. Une première depuis … novembre 2018 !

Toutes les séries doivent connaître une fin et celle de Stephen Curry tenait depuis bien longtemps. Depuis 268 matchs pour être exact nous apprend ESPN. 268 matchs avec au moins un tir du parking de rentré, c’était tout simplement un record NBA.

Stephen Curry’s streak of 268 consecutive games with a made 3-pt FG comes to an end in Portland (0-8). That was the longest streak in NBA history.

The last time Curry did not make a three was Nov. 8, 2018 against the Bucks. pic.twitter.com/aiygMs6qzt

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 18, 2023

La dernière fois que le Chef n’a pas mis un 3-points c’était en novembre 2018 ! KD jouait encore aux Warriors, Giannis et Jokic n’avaient aucune bague de champion et Klay Thompson avait encore ses jambes à 100%. C’est dire l’éternité traversée.

On ne peut que féliciter le Splash Brother pour sa régularité et sa longévité. La seconde plus grande série avec au moins un 3-points par match ? Elle appartient aussi au Chef avec 157 matchs, devant Kyle Korver avec.. 127. Le nouveau record NBA de Curry est donc deux fois plus élevé que le premier gars derrière lui. On ne calcule pas le génie qu’on a sous les yeux.

Si la star des Dubs était dans un soir sans, il pourra au moins savourer le fait que ses copains ne l’ont pas laissé tomber. On a beaucoup critiqué la Curry dépendance des Warriors sur ce début de saison et ils ont bien réagi cette fois. Klay Thompson et Andrew Wiggins ont notamment répondu de la meilleure des manières aux critiques avec des grosses perfs. Une série all-time prend fin mais le collectif des Dubs s’est au moins rassuré.

Source texte : ESPN / Basketball Reference