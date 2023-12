Il lui manquait 17 points pour s’offrir une entrée dans le très prestigieux top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA. Kevin Durant n’aura eu besoin que d’un peu plus de 15 minutes sur le parquet pour compléter cette nouvelle étape dans son immense carrière.

Dix jours après avoir dépassé Elvin Hayes et s’être adjugé la 11e place du classement all-time des marqueurs les plus prolifiques de l’histoire de la NBA, Kevin Durant récidive et rentre dans le top 10. Une sacrée milestone pour l’ailier. Il dépasse Moses Malone, la légende des Sixers, sur un drive ligne de fond fini avec autorité au cercle. Comme il y a dix jours, le public a ovationné le joueur après son tir.

With this bucket, Kevin Durant passes Moses Malone for 10th on the NBA’s all-time scoring list. Officially a top-10 scorer ever.

If he continues at a 30-points-per-game clip, he’ll pass Carmelo Anthony (9th) in about 30 more games and Shaquille O’Neal (8th) in about 40 games pic.twitter.com/L98NtD55Dt

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) December 2, 2023

Désormais, Carmelo Anthony est dans le viseur du Reaper. Avec 30 points inscrits cette nuit, il lui manque 866 unités pour dépasser Melo. Un écart qui sera, à son rythme actuel, comblé cette année si les blessures restent loin du garçon. Shaquille O’Neal est aussi atteignable, car seulement 307 points séparent Big Diesel et Anthony. Il faudra en revanche attendre la saison 2024-25 pour voir Kevin titiller Wilt Chamberlain et la 7e place. Rendez-vous pour la 9e place dans quelques mois !

TOP 10 ALL-TIME 👏

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving up to 10th place on the @NBA‘s all-time SCORING list! pic.twitter.com/JPbbRBfgdc

— NBA TV (@NBATV) December 2, 2023

Source : @NBATV