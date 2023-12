Les Celtics s’imposent dans la douleur face aux Sixers (125-119)

Le choc de la nuit à l’Est, entre Celtics et Sixers. Un duel de prestige disputé néanmoins sans Joel Embiid ni Tyrese Maxey, malades. Ce qui n’a pas empêché Philadelphie de lutter tant bien que mal, jusqu’à la fin. Malgré l’exclusion de Jayson Tatum, Boston s’en sort dans la douleur, après un match très moyen. Frustrant pour la bande de Nick Nurse, qui n’a pas démérité.

Un premier quart-temps assez frivole, le temps pour tout le monde de monter en température. Et deux équipes qui rendent coup pour coup dans les premières minutes de la rencontre. Al Horford plante à 3-points ? Ok, Paul Reed répond de l’autre côté sans sourciller. Jayson Tatum entame vite son chantier, principalement en percussion. Quelques imprécisions de la part des Celtics permettent à Philly de ne pas subir un premier coup d’éclat. Difficile pourtant de lutter contre le spacing très efficace de Boston, qui bascule déjà à 12 points d’avance au terme des 12 premières minutes.

Pourtant, les Sixers ne lâchent rien. De’Anthony Melton et Paul Reed ramènent leur équipe dans la partie, les C’s se révèlent brouillons dans le jeu et vivent de leur réussite de loin. À compter de l’égalisation de Philly, aucune équipe ne va sérieusement faire le break. Les hommes de Nick Nurse jouent avec sérieux, convertissent leurs lancers et profitent des pertes de balle de Boston pour marquer des points cruciaux, à noter le beau step up de Pat Beverley, très adroit et serein à la gestion. Côté Joe Mazzulla, difficulté à mettre son groupe dedans défensivement, vraie problématique si les types veulent gagner le match. Jaylen Brown n’est pas non plus spécialement dans le match, et n’arrive pas à prendre le jeu pour lui. Une soirée sans, mais face à un autre contender de l’Est, ça la fout mal.

Le money-time s’approche, et le gros rebondissement de la partie arrive : sur une montée de balle, Jayson Tatum met un coup – involontaire, à la vue des images – au niveau de la gorge de Robert Covington. Les arbitres ne veulent rien entendre, flagrante 1 sifflée. De quoi remonter le chef de file des Verts, qui conteste et ramasse la technique, sa deuxième après une première récoltée en début de rencontre. Dehors, c’est le tarif. Auteur jusqu’ici de 21 points à 6/9 au tir, la perte est bien pénalisante pour Beantown.

C’est donc Payton Pritchard qui s’y met, inscrivant plusieurs shoots très importants pour maintenir son équipe dans le match. Philly encaisse mais répond, 3 unités séparent Boston des visiteurs à 4 minutes du terme. La ville de l’Amour Fraternel aurait pu faire le break grâce à Tobias Harris, mais ce dernier est tout bonnement infâme dans le dernier quart (0/5 avec 4 tirs dans la raquette). Pat Beverley porte le score à égalité, 113-113. Le garçon est décidément chaud, Jaylen Brown fait ficelle à mi-distance, les Sixers répondent. Bev’ récupère deux lancers, les Sixers, repassent devant pour un petit point. Le grand-père du coin, Al Horford, travaille à l’expérience sous le panier et trouve un tir, réussi. Chaque possession est cruciale, Philly échoue et laisse Boston prendre 3 points d’avance par l’intermédiaire d’un passage sur la ligne de Jay Brown. Attention, plus le droit de se planter.

Robert Covington est bien malheureux, lui qui a proposé un si bon match, car il provoque une faute offensive sur sa pénétration. Beverley commet une faute sur Jrue Holiday, les Celtics prennent 5 points d’avance. Ça peut passer ? Oui, car M’sieur Vacances trouve Pritchard tout seul sous le panier, +7. Les Sixers lâchent l’affaire, victoire de Boston 125-119. Succès loin d’être rassurant, vu le contenu. Succès obtenu dans la douleur, sans les deux meilleurs joueurs adverse sur le terrain. Succès des Celtics quand même, qu’on qualifiera pour conclure d’avertissement sans frais. La défaite est frustrante pour Philly mais dénote de la belle volonté de ce groupe. C’est ce qu’il faut retenir !