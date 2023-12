La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Luka Doncic ne jouera pas ce soir contre les Grizzlies, lui qui est absent pour raisons personnelles. (Source : ESPN)

Joel Embiid pourrait lui manquer le choc entre les Sixers et les Celtics à Boston. Motif : malade. (Source : ESPN)

Les Blazers ont reçu une enveloppe de recrutement de 5,8 millions de dollars suite à la blessure de Robert Williams III, out pour le reste de la saison. (Source : ESPN)

Blessé à la cheville, LaMelo Ball sera réévalué dans une semaine. On devrait alors avoir des précisions sur la durée de son absence. (Source : Hornets)

Possédant une infirmerie bien remplie, les Lakers pourraient retrouver dès samedi Rui Hachimura (nez), Jarred Vanderbilt (talon) et Jaxson Hayes (coude).

Le businessman Steven Rales va devenir propriétaire minoritaire des Pacers, à hauteur de 20%. (Source : The Athletic)

Davis Bertans a trouvé un accord avec le Thunder pour une modification de son contrat. De base, le Letton possédait une clause disant que son salaire (partiellement garanti) de 16 millions de dollars sur la saison 2024-25 serait garanti s’il jouait 75% des matchs du Thunder cette saison. Cette clause a été retirée, et en échange Bertans a reçu une légère augmentation sur son salaire de 2024-25 (de 5 à 5,25 millions). (Source : HoopsHype)

On a des nouvelles de l’ancien joueur du Heat Norris Cole. Passé par le championnat de France, il rejoint le G League Ignite. (Source : ESPN)

Le manager de LeBron James, Maverick Carter, a avoué avoir placé des paris sportifs sur la NBA chez un bookmaker pas très fréquentable. C’était en 2021. La réponse de LeBron ? “En fin de compte, les paris sportifs sont légaux. Vous pouvez parier sur votre téléphone là tout de suite. Il n’a aucun affiliation avec la NBA ou la NFL, donc il fait ce qu’il veut.” (Source : Washington Post)

Les Kings ont engagé Vlade Divac, ancien joueur de Sacramento et ancien boss du front office, en tant qu’ambassadeur. (Source : The Athletic)

Il se passe des choses chelou sur Twitter entre Kevin Durant et Adidas…

