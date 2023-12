Pour la première fois de la saison, les Spurs évolueront sans Victor Wembanyama ce vendredi soir. Le phénomène français est effectivement forfait pour un petit bobo à la hanche.

Déjà incertain pour le match contre les Hawks jeudi, Wemby a finalement joué la nuit dernière. Mais les Spurs étant en back-to-back du côté de la Nouvelle-Orléans ce soir, on se doutait qu’une absence pouvait arriver. Cela vient de se confirmer.

Via Marc Stein, les Spurs ont annoncé que Victor ne jouera pas ce soir sur le parquet des Pelicans.

The Spurs say Victor Wembanyama will miss his first game of the season tonight at New Orleans due to right hip tightness.

Après avoir participé à l’ensemble des 18 rencontres jouées par les Spurs cette saison, Wembanyama est donc sur le point de rater son tout premier match NBA. Cela devrait permettre à Zion Williamson et Cie de bien s’amuser face à la défense de San Antonio.

Mais pas d’inquiétude à avoir pour autant concernant Wemby. C’est surtout de la précaution de la part des Spurs, qui auront quatre jours de repos après le match de ce soir. On devrait retrouver Victor Wembanyama mercredi prochain à Minnesota pour une belle confrontation face à Rudy Gobert.

