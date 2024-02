Le récap NBA du jour : le All-Star Game, c’était mieux avant

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Les Bucks signent Ryan Rollins via un two-way contract. Sûrement ça qui va les relancer. (Source : The Athletic)

Les Sixers vont signer Darius Bazley via un contrat de dix jours.

Sources: The Philadelphia 76ers plan to sign forward Darius Bazley to a 10-day contract out of their NBA G League Delaware Blue Coats. Entering his fifth NBA season, Bazley is coming off a 38-point, 15-rebound game and averaging 21 PPG and 10 RPG as one of G League's best. pic.twitter.com/ANtdHR7wD6

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 19, 2024

Bradley Beal (Suns) devrait pouvoir rejouer jeudi à Dallas après sa petite blessure à l’ischio avant le All-Star Break. (Source : The Arizona Republic)

Par contre, LeBron James (cheville) pourrait manquer la rencontre contre Golden State jeudi. (Source : ESPN)

La soirée de samedi au All-Star Weekend a réuni en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs, 4,6 millions de déçus. Heureusement qu’il y avait le duel Stephen Curry vs Sabrina Ionescu, qui a boosté les audiences (5,4 millions). (Source : TNT)

Meilleure nouvelle du week-end : Scot Pollard a trouvé un donneur, lui qui était dans l’attente d’une greffe de cœur. Il a été opéré lors des derniers jours.

Long road to recovery but Scot Pollard is already taking the first steps 💪 https://t.co/pbUFXRaxoH

— Jason Anderson (@JandersonSacBee) February 18, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Pas de match. Pas de concours. Et surtout pas de All-Star Game. Vous pouvez aller pioncer.