Que s’est-il passé cette nuit en NBA ? Spoiler, beaucoup de choses. Des perfs individuelles énormes, quelques surprises et même des Français qui font des stats alors embarquez immédiatement pour le résumé de la nuit, nous on enchaine !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Gros match de Shaedon Sharpe et victoire des Blazers à Cleveland, celle-là fallait la voir venir

Cam Thomas était de retour pour les Nets mais Terry Rozier a fait du sale à la défense de Brooklyn (37 points et 13 passes)

Tyrese Haliburton a encore été exceptionnel avec son career high au scoring (44 points et 10 passes) mais le Heat s’est imposé grâce au duo Butler / Jaquez Jr.

42 points, 6 rebonds et 8 passes pour Jalen Brunson face aux Pistons, beaucoup trop facile ce sport

Les Bulls ont ENFIN montré un peu de cœur pour s’imposer en overtime face aux Bucks grâce à une grosse défense

Les Wolves ont géré tranquillement le Jazz, comme des patrons finalement

Le Thunder joue une classe au dessus des Lakers cette saison et ils l’ont encore montré cette nuit. Vivement le retour des blessés pour les Angelinos.

All-Star Game entre les Spurs et les Hawks, remporté par le FC Trae Young

Sans Chris Paul et Andrew Wiggins, les Warriors ont puisé dans leurs ressources pour taper les Clippers.

Les Français de la nuit

Rayan Rupert n’a pas joué à Cleveland

Théo Maledon n’a pas joué à Brooklyn

Evan Fournier n’a pas joué face aux Pistons

Killian Hayes était de retour dans le cinq des Pistons et il a cartonné (23 points à 10/13 au tir dont 2/3 du parking et 1/4 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Malcolm Cazalon a joué en G League (16 points)

15 points, 13 rebonds et 3 contres pour Rudy Gobert face au Jazz

Ousmane Dieng et Olivier Sarr n’ont pas joué face aux Lakers

21 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 steals et 4 contres pour Victor Wembanyama face aux Hawks

Moussa Diabaté a joué 30 secondes dans le garbage time

Le highlight de la nuit

ALEX CARUSO BUZZER-BEATER 3 TO SEND IT TO OT 🤯

Bucks-Bulls | Live on the NBA App

📲 https://t.co/4qOQ2b7x5J pic.twitter.com/wR7eyiuaZf

— NBA (@NBA) December 1, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

à venir

Les classements

JUSTE ICI !

Voici le tableau des phases finales du In-Season Tournament ! pic.twitter.com/7XbImKNRkp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2023

Le programme de ce soir