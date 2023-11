Victime d’un arrêt cardiaque en juillet, Bronny James n’avait toujours pas pu reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers de USC. Le fils de LeBron James a reçu aujourd’hui le feu vert des médecins pour reprendre la compétition !

C’est la fin d’un long feuilleton pour Bronny James ! Alors qu’on ignorait encore il y a peu si le fils du King pourrait retrouver les parquets, il semble que Bronny soit désormais bon pour le service. Selon Shams Charania de The Athletic, qui cite le communiqué de la famille James, Bronny a reçu l’autorisation des médecins pour reprendre le cours de sa carrière.

Just In: After recovering from a cardiac arrest in late July, USC freshman Bronny James has been cleared to make a full return to basketball. He will resume practice next week for Trojans and return to games soon after. Statement from James family spokesperson: pic.twitter.com/3aj490m6Fl

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2023

Pour le moment limité à du travail individuel, le joueur de USC reprendra l’entraînement avec ses coéquipiers la semaine prochaine et il devrait retrouver le chemin de la compétition peu après toujours selon le communiqué. Un ultime examen médical est prévu dans la semaine mais le fils de BronBron semble bien parti pour pouvoir reprendre sa carrière là où il l’avait laissée cet été. On imagine que le staff de l’université sera malgré tout particulièrement prudent avec son jeune joueur, histoire d’éviter tout risque de rechute après son arrêt cardiaque cet été en plein entraînement. Une bonne nouvelle pour la santé de Bronny et pour le basket.

Source texte : Shams Charania / The Athletic