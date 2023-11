La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap du jour made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Selon Adrian Wojarowski d’ESPN, Bojan Bogdanovic devrait débuter sa saison ce samedi. Un retour qui devrait faire du bien aux Pistons, ces derniers restant sur 15 défaites de rang…

Detroit Pistons F Bojan Bogdanovic (right calf strain) could make his season’s debut as soon as Saturday vs. the Cleveland Cavaliers, sources tell ESPN. The Pistons — who’ve lost 15 straight — would be getting back a 21.6 point a game scorer from a year ago.

Selon Shams Charania et The Athletic, Trey Murphy pourrait reprendre la compétition ce vendredi pour les Pelicans. L’ailier a manqué tout le début de saison à cause d’une blessure au genou.

There’s optimism New Orleans sharpshooter Trey Murphy III will make his season debut on Friday vs. the Spurs, sources tell me and @WillGuillory. The talented young guard has made fully recovery from a September meniscus tear and will bring a major boost to the Pelicans. pic.twitter.com/iq0EumoSaY

Selon l’insider Jovan Buha de The Athletic, les Lakers seraient plus intéressés par DeMar DeRozan et Alex Caruso que par Zach LaVine en cas de trade avec les Bulls.

Here are @jovanbuha’s thoughts on the potential for a Bulls/Lakers deal before the deadline, and who the Lakers would most likely target.

ICYMI, our full Lakers breakdown is in the quoted tweet! https://t.co/czgFdxejdH pic.twitter.com/UQVHV6LtNG

