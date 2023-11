NBA – le récap du jour : deux semaines d’absence pour Cam Thomas

La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Blessé au genou et déjà out pour la saison entière, Steven Adams est passé sur le billard. L’opération s’est bien passée, place à la longue convalescence désormais pour le Kiwi.

Les Mavs font un bon début de saison mais Jason Kidd ne veut pas voir ses joueurs se relâcher. Selon Kyrie Irving, le coach a expliqué à ses joueurs qu’ils avaient été “soft” lors de la défaite face aux Raptors la nuit dernière, en particulier à l’intérieur. Un bon moyen de piquer leur égo ? (Source : Dallas News)

Excellent cette nuit face aux Suns et Kevin Durant, Alex Caruso a reçu les éloges de ses coéquipiers chez les Bulls. DeMar DeRozan l’a décrit comme “l’un des plus grands compétiteurs” concernant son impact défensif. (Source ESPN)

LaMelo Ball et Puma dans la galère ? Un des co-fondateurs de la marque Big Baller Brand aurait intenté un procès au meneur des Hornets ainsi qu’à la marque au félin, sous prétexte que le modèle de la MB1 viendrait de lui. Il réclame 200 millions en compensation ! (source : TMZ)

Tout juste retraité, Andre Iguodala devrait continuer à rester proche de la NBA. L’ancien ailier vient d’être nommé directeur exécutif au sein de l’association des joueurs. (source : The Athletic)

Blessé après un super début de saison, Cam Thomas va manquer deux semaines de compétition chez les Nets.

