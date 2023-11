Entre le 24 mars et le 9 novembre 1993, Micheal Williams n’a pas raté un lancer-franc. Une série de 97 réussites consécutives qui n’a pas été battue depuis.

En NBA, les histoires sont souvent racontées à travers les exploits de superstars, de joueurs majeurs qui parviennent par leur talent à rester dans l’imaginaire collectif. Il y a cette caste de joueurs… et les autres, que l’on appellera avec affection, les lambdas. Ceux qui servent lors de quiz entre passionnés, ceux dont les phrases les concernant commencent régulièrement par “tu te rappelles de “.

Mais, dans cette catégorie, il y a quelques joueurs spéciaux, ceux qui, grâce à un soir de… grâce, un record, voire une action, marquent une génération et ne s’effacent pas des pages du livre d’histoire de la Grande Ligue. Elmore Smith et ses 17 contres en un match, Scott Skiles et ses 30 passes décisives où bien encore… Micheal Williams et ses 97 lancers de suite réussis en sont des exemples.

Vous connaissez votre média préféré : nous aurions pu faire un papier entier sur le prénom de ce dernier et écrire par exemple que son père a eu une quinte de toux au moment d’enregistrer Michael à la mairie, ou bien que la dernière fois que l’on a vu un e aussi mal placé, c’était lors d’un investissement financier d’Allen Iverson, mais ce n’est pas le sujet du jour.

Le 9 novembre 1993, lors d’une rencontre entre les Timberwolves et les Spurs, Micheal Williams, meneur solide de la franchise du Minnesota depuis deux saisons, réalise un match plein. Il ne peut empêcher la défaite de son équipe, mais inscrit tout de même 23 points à 7/11 au tir et 9/10 sur la ligne des lancers.

9/10, une statistique excellente, bien au-dessus des moyennes de la Grande Ligue, mais ici, en ce 9 novembre 1993, cet unique lancer raté est un événement. Car i s’agit du premier échec de Micheal Williams dans l’exercice depuis près de… huit mois. Son premier raté depuis le 24 mars et 97 tentatives, un nouveau record en NBA. Une prouesse que n’aurait jamais pu réaliser son presque homonyme Michael Carter-Williams et ses 70% de réussite en carrière sur la ligne (et oui c’est gratuit).

Avant lui, c’est Calvin Murphy qui détenait le record avec 78 réussites consécutives et depuis, seuls Mahmoud Abdul-Rauf (81) et Jose Calderon (87) ont réussi à s’en approcher, mais aucun n’a réussi à le dépasser.

Hormis son titre NBA obtenu en tant que rookie, au bout du banc des Pistons en 1989, et sa présence dans la All-Defensive Second Team en 1992, Micheal Williams n’a pas d’autre accomplissement majeur en NBA. Néanmoins, ce record n’est pas le fruit du hasard puisque lors de sa carrière dans la Grande Ligue, il a terminé quatre saisons à plus de 87% de réussite sur la ligne, preuve de sa fiabilité dans l’exercice.

Parmi les joueurs actuels, aucun n’est dans le Top 10 de ceux ayant réussi le plus de lancers-francs consécutifs, pas même Stephen Curry. Ce record de Micheal Williams tient depuis 20 ans et ne semble donc pas être proche de tomber.

Source texte : Basketball Reference