Elmore Smith n’est pas forcément le joueur qui est le plus resté dans les mémoires, et pourtant il avait une grande spécialité : renvoyer les attaquants d’où ils venaient. Smith est l’un des meilleurs contreurs de l’histoire de la NBA et il l’a prouvé en établissant un record qui n’a pas été battu depuis 50 ans : 17 contres en un seul match.

1973 : La maladie d’amour de Michel Sardou infecte tous les postes radios, Rabbi Jacob fait rire la France entière, François Damiens se décharge de son méconium, mais surtout, Elmore Smith rejoint les Los Angeles Lakers après la plus belle saison de sa carrière.

A Buffalo et en tant que sophomore dans la Grande Ligue, Elmore envoie 18,3 points, 12,4 rebonds et “on ne sait combien” de contres puisqu’ils n’ont été comptabilisés qu’à partir de la saison suivante, la 1973-74. Une campagne impressionnante qui a convaincu Los Angeles d’en faire le nouveau pivot des Lakers, quelques mois après le départ en retraite de Wilt Chamberlain. Le nouvel intérieur de Jerry West, Gail Goodrich et Pat Riley, c’est Elmore Smith.

Nous sommes donc le 25 octobre, les Los Angeles Lakers reçoivent les Portland Trail Blazers et Elmore Smith monte en puissance Après un début de campagne timoré, le joueur de 2,13m vient de passer 18 points, 13 rebonds et 14 contres aux Pistons deux jours plus tôt. Un triple-double très sérieux, mais c’est bien lors de ce match face à Portland que celui que certaines compilations sur YouTube surnomment Mount Elmore va laisser son nom dans les livres des records de la Grande Ligue.

Smith manque pourtant de réussite en attaque. 12 points à 5/16 au tir et 2/6 aux lancers francs en 48 minutes, rien qui ne fasse briller les yeux, mais c’est de l’autre côté du parquet que l’histoire se crée.

Elmore Smith va, ce soir-là, mieux défendre sa cible que Thibault Courtois en finale de Ligue des Champions ou que Ron Weasley pensant avoir bu de la chance liquide. Il va faire plus de crêpes qu’un billig sur l’île de Batz à la Chandeleur, plus d’éjections qu’un artilleur pendant la guerre de sécession, plus de fracassage de planche qu’un charpentier qui s’est fait quitter par sa femme.

Résultat des courses : 17 contres donc, auxquels il ajoute 16 rebonds pour ponctuer une performance défensive de haut vol.

Elmore Smith n’a pas affolé les compteurs qu’à une seule reprise dans sa carrière puisqu’il compte trois des six meilleurs performances de l’histoire de la NBA au contre. Il savait également être régulier tout au long d’une saison puisqu’il a enregistré 4,9 contres par match lors de la saison 1973-74, soit la troisième meilleure moyenne de tous les temps derrière Mark Eaton en 1984-85 (5,6 contres par matchs) et Manute Bol la saison suivante (5,0).

Il jouera deux saisons seulement à Los Angeles puisqu’il sera, en 1975, envoyé à Milwaukee en compagnie de trois autres joueurs contre un certain Kareem Abdul-Jabbar.

Smith n’a certes jamais été All-Star ou même champion NBA, il a fait l’intérim à Los Angeles entre Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar, mais grâce à une nuit de légende, son nom reste depuis 50 ans solidement accroché à l’un des records les plus vieux de l’histoire de la NBA.