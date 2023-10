Parmi les joueurs théoriquement éligibles au Hall of Fame en 2024, il y a un certain Jamal Crawford, qui n’a pas foulé les parquets NBA depuis la saison 2019-20. Le triple vainqueur du trophée de Meilleur Sixième Homme ne semble pas avoir le palmarès suffisant pour y entrer, mais il a le soutien de certains des meilleurs joueurs actuels comme Kevin Durant et Kyrie Irving.

Alala Jamal Crawford. Un dribbleur hors pair, un magicien du basket, un hooper comme on les aime.

En quasiment 20 ans de carrière NBA, J-Crossover en a cassé des chevilles. Il en a pulvérisé des défenses. Et en plus il a révolutionné le rôle de Sixième Homme en compagnie de Lou Williams, avec qui il détient le record du plus grand nombre de titres de 6th Man (trois : 2010, 2014, 2016).

Suffisant pour se faire une place dans le prestigieux Hall of Fame ? Kevin Durant pense que oui.

“Jamal Crawford est l’un de ces gars qui m’a pris sous son aile quand j’étais rookie à Seattle (la ville natale de Crawford, ndlr.). […] C’était un vrai vétéran. Je pense qu’il mérite d’être au Hall of Fame à travers l’impact qu’il a eu sur le basket en 18, 19 ans de carrière. Il s’est ouvert une voie pour lui-même en tant que Sixième Homme, et je pense que ça mérite d’être honoré au Hall of Fame.”

Même son de cloche chez Kyrie Irving.

“Je pense qu’il le mérite. Et il a fait beaucoup plus en dehors des terrains que sur les parquets. Il a aidé beaucoup de jeunes gars, loin de l’attention des médias. […] Il a aidé plusieurs joueurs qui sont actuellement en NBA, qui sont jeunes, et qui représentent le futur de la Ligue. J’étais l’un de ces gars qu’il a pris sous son aile.”

En matière de stats, d’accomplissements individuels et collectifs, Jamal Crawford semble trop court pour intégrer le Hall of Fame, même si ce dernier semble plus ouvert que jamais. Difficile en effet de se faire une place à Springfield quand vous n’avez “que” trois titres de Sixième Homme de l’Année sur le CV.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que Crawford a laissé son empreinte en NBA. Il a inspiré de nombreux basketteurs à travers son jeu spectaculaire, en particulier dans sa ville natale de Seattle où il fait beaucoup pour développer la balle orange tout en aidant la communauté locale. Il a créé notamment la prestigieuse CrawsOver Pro-Am League, qui permet de voir des superstars NBA débarquer chaque été à Seattle malgré l’absence d’une franchise sur place. Pour toutes ces raisons, pour tout ce qu’il représente, Jamal Crawford fait partie de ces mecs qu’on respecte à fond dans l’univers du basket.

Alors, Hall of Fame ou pas pour J-Crossover ?

