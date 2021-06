Les Nets ne s’attendent pas à revoir Kyrie Irving face aux Bucks : Kevin Durant va encore devoir enfiler le costume de sauveur

Kyrie Irving serait indisponible pour le reste de la série face aux Bucks selon l’insider d’ESPN, Adrian Wojnarowski. Sans lui et avec un James Harden sur une jambe, les Nets sont considérablement diminués en cette fin de série contre Milwaukee. Mais après la victoire d’hier, ils sont tout proches de s’en sortir malgré les bobos.

Kyrie Irving, touché à la cheville droite, semble avoir peu de chances de refouler les parquets lors des demi-finales de Conférence Est. En tout cas, d’après le Woj, les Nets se préparent à jouer sans lui pour tout le reste de la série. D’abord touché par la blessure de James Harden au Game 1 contre les Bucks, puis par celle de Kyrie dans le Game 4 alors que le MVP 2018 était déjà absent, le Big Three des Nets n’a pu être aligné qu’une petite minute au complet durant cette lutte face à Milwaukee et on ne devrait donc pas le revoir de sitôt. Un scénario qui ressemble à celui de la saison régulière où, entre load management, blessures et autres indisponibilités, Brooklyn n’a pu aligner son monstre à trois têtes qu’à huit reprises. Kyrie avait montré de très belles choses dans cette série contre les Daims, notamment lors des deux premiers matchs empochés par les Nets. En l’absence d’Harden, l’ancien joueur des Cavs avait su élever son rang au playmaking avec sept passes de moyenne sur ces deux prestations, tout en restant facile au scoring. Sans lui évidemment, l’équation n’est pas tout à fait la même et cela a probablement poussé James Harden à revenir plus vite que prévu malgré sa blessure à l’ischio. Son apparition dans le Game 5 a été plus que courageuse avec 46 minutes de temps de jeu, mais son impact fut largement limité. Heureusement pour Brooklyn, Kevin Durant a été tout simplement stratosphérique hier soir.

En tête 3-2 dans leur série face aux Bucks malgré les blessures, les Nets ont l’occasion de finir la série demain. Et il va falloir que KD mène une nouvelle fois ses troupes si Brooklyn veut repartir de Milwaukee avec la série en poche. On ne dit pas qu’il va devoir sortir un autre 49-17-10 mais sans Kyrie et avec un James Harden bien diminué, les Nets auront besoin d’un nouveau carton ainsi que de la contribution des role players. De Joe Harris à Jeff Green en passant par Blake Griffin, Bruce Brown ou encore Landry Shamet, chacun devra y mettre du sien. Les Nets sont certes amoindris mais disposent d’armes suffisamment solides pour ne pas être abattus, surtout lorsque Durant propose un niveau de performance aussi fou que celui distillé lors du Game 5. Maintenant, on le sait, c’est toujours difficile de conclure, encore plus dans le contexte dans lequel se trouvent les Nets.

Aux Nets de s’ajuster, à Harden de serrer les dents, à Durant de porter son équipe et aux role players d’assurer le coup. Brooklyn ne voudra pas lâcher son bout de gras et devra lutter malgré les pépins physiques. En cas de qualification en Finales de Conférence, il faudra saluer les ajustements et la capacité de rebondir de cette équipe. Elle pourrait se retrouver encore plus soudée que par le passé et ses péripéties se retrouveraient encore plus belles.

Source texte : ESPN