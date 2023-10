Viré par les Raptors en avril dernier et désormais sur le banc des Sixers, Nick Nurse va faire son retour à Toronto ce samedi. Un retour qui rappellera de bons souvenirs au coach malgré les derniers mois compliqués qu’il a vécus au Canada.

Forcément, le Raptors – Sixers de ce soir n’est pas un match comme un autre pour Nick Nurse.

Le nouvel entraîneur de Philadelphie a vécu les plus grands moments de sa carrière à Toronto, avec bien sûr le magnifique titre NBA gagné en 2019 puis le trophée de Coach de l’Année remporté l’année suivante. Impossible d’oublier ça.

“Évidemment, j’ai passé dix années incroyables (à Toronto). Je n’ai rien d’autre que de grands souvenirs ici.”

Pour rappel, Nick Nurse a intégré le staff des Raptors en 2013, sous Dwane Casey, après avoir coaché six ans en G League. Il a gardé ce poste jusqu’en 2018, où il a été promu entraîneur en chef après le licenciement de Casey. La suite, on la connaît.

Nick Nurse Resume

– 2019 NBA Champion

– Rockstar / Meme God

– 2020 @NBA Coach of the Year

We're proud of you, Nick!

📰 » https://t.co/A9lktjDCcE pic.twitter.com/6sG6VqD5jX

— Toronto Raptors (@Raptors) August 22, 2020

Néanmoins, malgré les belles saisons vécues entre 2018 et 2020, l’aventure s’est finie en queue de poisson pour Nick Nurse à Toronto. La saison dernière, on a senti que le coach avait peu à peu perdu son vestiaire, et ça se ressentait dans le jeu proposé par les Dinos. Résultat : les Raptors ont raté les Playoffs pour la deuxième fois en trois ans, et Nurse a pris la porte avant de rejoindre Philly (un rival de division).

On peut donc se demander à quel type de réception aura droit Nick Nurse pour son retour au Canada ce samedi.

Une ovation pour le titre de 2019 ? Des sifflets pour la manière dont la relation s’est terminée ? De l’indifférence ? Il y aura probablement un peu de tout ça. En tous les cas, peu importe comment il sera accueilli, l’ancien coach des Raptors ne vise qu’une chose à Toronto : une première victoire pour ses Sixers cette saison.

“Je dois tout laisser de côté afin de préparer mon équipe pour ce match. Cela m’importe plus de savoir si on peut apprendre du dernier match et si on peut mieux jouer. Si c’est le cas on sera en bonne position (pour gagner).”

Rendez-vous à 1h30 du matin, du côté de Toronto, pour voir si Nick Nurse aura le dernier mot.

Source texte : Sixers Wire