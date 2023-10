Comme à chaque début de saison, le magazine Forbes met à jour son estimation de la valeur des franchises NBA. Déjà leaders la saison passée, les Warriors conservent la tête du classement avec une valorisation à hauteur de 7,7 milliards.

L’année dernière, les Golden State Warriors avaient crée l’événement en devenant la franchise la plus valorisée de NBA. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, une équipe qui ne s’appelle pas Knicks ou Lakers parvenait au sommet du classement réalisé par le célèbre magazine Forbes. Pour cette nouvelle saison NBA, les Dubs ont réussi à conserver leur première place face aux deux mastodontes. La franchise basée désormais à San Francisco pèse un peu moins de 8 milliards de dollars. Les Knicks valorisés à 6,6 milliards et les Lakers à 6,4 milliards, complètent le podium.

Top 10 des valeurs des franchises NBA (classement complet ici)

Golden State Warriors : 7,7 milliards New York Knicks : 6,6 milliards Los Angeles Lakers : 6,4 milliards Boston Celtics : 4,7 milliards Los Angeles Clippers : 4,65 milliards Chicago Bulls : 4,6 milliards Dallas Mavericks : 4,5 milliards Houston Rockets : 4,4 milliards Philadelphie Sixers : 4,3 milliards Toronto Raptors : 4,1 milliards

Sans surprise, on retrouve pas mal de grands noms et de gros marchés dans ce Top 10. Les Denver Nuggets, champions NBA 2023, se classent 15ème avec une valorisation estimée à 3,38 milliards. On notera quand même l’effet du titre avec une hausse de la valeur de 75% par rapport à la saison passée. C’est la deuxième plus grande augmentation après les Charlotte Hornets (76%), récemment vendus par Michael Jordan. En bas de classement, on retrouve les Pelicans, les Wolves et les Grizzlies qui ferment la marche. La franchise du Tennessee est estimée à 2,4 milliards de dollars.

Au niveau des revenus, ce sont les Warriors qui écrasent la concurrence avec 765 millions de dollars de revenus ! C’est 48% de plus que n’importe quelle autre équipe dans la Ligue. La deuxième équipe étant les Lakers avec 516 millions.

Dernier point important pour montrer la bonne santé des franchises NBA en termes de billets verts. L’année dernière, la valeur moyenne d’une franchise NBA était de 2,8 milliards de dollars. Ce montant est passé cette saison à 3,85 milliards, soit une hausse de 35% ! Les propriétaires peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Source texte : Forbes