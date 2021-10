L’heure du retour a sonné pour Klay Thompson : reprise en douceur ou facteur X d’une grosse saison pour les Warriors ?

Cette fois, c’est la bonne pour Klay Thompson ! Deux ans et demi après son dernier match sous le maillot des Warriors, le Splash Bro devrait retrouver le chemin de la compétition en 2022. De là à imaginer une saison dorée pour Golden State ? Cela reste à voir.

Il est attendu par toute la Dub Nation et on devrait le voir en short aux alentours du mois de janvier selon les dernières upgrades. Lui, c’est Klay Thompson, l’arrière sniper et l’acolyte préféré de Steph Curry sur le backcourt. Deux saisons blanches plus tard, le revoilà, fin prêt à faire trembler de la ficelle et reprendre sa place au sein des champions 2018. La grande question qui se pose malgré tout est la suivante : qu’attendre de cette année post-blessures apocalyptiques pour l’ami Klay ? On le rappelle vite fait mais on ne parle pas d’une mais bien de deux énormes blessures coup sur coup, à savoir les ligaments croisés ET une rupture du tendon d’Achille dans la foulée. Quand on jette un coup d’œil dans le rétro, on voit un parcours du combattant pour revenir de ce cauchemar et maintenant, c’est un autre challenge qui l’attend : prouver qu’il est le même que celui qu’on a quitté contre les Raptors en juin 2019. Si le joueur a prévenu qu’il comptait revenir à son meilleur niveau, la prudence reste de mise, il va falloir être patient.

D’un côté, impossible de ne pas se souvenir de Thompson au top de sa forme. C’est le joueur qui peut planter chaque soir 25 points en posant un dribble, le tout en shootant à 5/7 de loin et en prenant le meilleur extérieur adverse. On parle tout simplement d’un des meilleurs arrières de la Ligue. Si on considère le trio qu’il forme avec Steph et Draymond, c’est encore plus flippant. Pour rappel, la dernière fois que ces trois joueurs ont mené les Warriors (donc avant un certain Snake), ça a débouché sur le meilleur bilan de l’histoire de la NBA. Rien que ça. Avant de partir sur des prévisions si élevées, on va déjà espérer que le joueur puisse enchaîner les matchs et qu’il retrouve ses sensations. On peut miser une bonne grosse pièce sur le fait qu’il zappera les back-to-backs et on peut être sûr que le staff médical ne prendra aucun risque le concernant. Cela ne veut pas dire que les Warriors ne pourront pas en profiter pour autant. On l’a bien vu cette saison avec KD chez les Nets, ce n’est pas tant le nombre de matchs joués qui comptera mais bien l’impression globale autour du joueur. Si Klay Thompson montre sur 30 matchs qu’il n’a rien perdu de son talent des deux côtés du terrain et qu’en 2022-2023, il sera prêt à foutre le feu, on parie que les fans signeront des deux mains. D’ici là encore un peu de patience, à peu près le message qu’on se répète en boucle depuis 28 mois quoi.

En janvier prochain, on devrait retrouver Klay Thompson sur les parquets et c’est forcément une nouvelle qui va déchaîner les passions chez les fans de San Francisco. Attention à ne pas trop s’enflammer, tout Splash Bro qu’il est, même lui aura besoin d’un peu de temps pour redevenir le joueur qu’il était. Ici, on ne demande que ça.