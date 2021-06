Klay Thompson pourrait faire son retour au mois de décembre : il faudra compter sur le Big Three des Warriors en 2022

Après deux ans d’absence, Klay Thompson semble arriver au bout de son long chemin de croix. L’arrière des Warriors a récemment foulé le parquet du Chase Center pour y effectuer quelques shoots et Bob Myers a annoncé que le mois de décembre était visé pour voir les Splash Bros de nouveau réunis.

La bonne nouvelle de la journée nous vient donc de la Baie de San Francisco et cela devrait réjouir tous les fans NBA du monde entier. Eloigné des terrains pendant deux ans pour une blessure aux ligaments croisés du genou gauche lors des Finales 2019 et une rupture du tendon d’Achille peu avant la Draft 2020, le sniper a été privé de deux années à son prime. C’est sur son compte Instagram que le joueur nous a donné de ses nouvelles en précisant avoir franchi une « grosse étape » dans le long processus qui doit lui permettre de revenir sur les parquets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Klay Thompson (@klaythompson)

Les Warriors ont connu une période creuse depuis le départ de Kevin Durant et les blessures ne les ont pas du tout épargnés. Les absences de Klay et KD pendant les Finales 2019 ont pesé lourd dans la perte du titre face aux Raptors, la blessure de Steph et Klay pour l’entièreté de la saison suivante les ont directement positionnés dans la course au tanking avec le deuxième choix à la clé. Cette année, des espoirs ont été entrevus malgré la nouvelle blessure du numéro 11 avec une qualification pour le play-in tournament. Quoiqu’il en soit, Thompson ne revient pas sur les parquet pour simplement jouer les Playoffs et ne pas aller au bout. Lors d’un live Insta où il a pu répondre à quelques questions de ses abonnés, AK37 a réaffirmé son objectif d’aller chercher un nouveau titre, comme au bon vieux temps, avec ses collègues de Golden State Draymond Green et Stephen Curry. Un objectif pas si incongru que cela lorsque l’on voit les équipes restantes en Playoffs cette année.

« C’est le plan en 2022, redevenir champions NBA. […] Quand est-ce que je vais revenir ? J’espère vraiment revenir tôt la saison prochaine. Le tendon d’Achille nécessite 12 mois de récupération et il y a aussi mon genou gauche. Je ne veux pas revenir sans être à 100%.

#CaptainKlay is on his boat saying the Dubs will be champs next season and giving an update on his return [via @klaythompson] pic.twitter.com/pQI3k88Fbg — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 18, 2021

Cela dit, le boss de la maison Warriors, le GM Bob Myers est resté plutôt prudent sur ce retour satisfaisant de Klay Thompson au micro de Brian Witt pour NBC Sport :

« Nous aurons plus de visibilité après le training camp sur son aptitude à rejouer rapidement avec l’équipe. […] Ce n’est pas la même chose de jouer en 5 contre 5 à l’entrainement et de jouer en NBA un match à haute intensité. C’est la raison pour laquelle il nous reste du temps pour déterminer sa date de retour. Nous l’avons déjà dit je crois mais je ne pense pas qu’il sera prêt pour le premier match de la saison en octobre. Est-ce que ce sera pour Thanksgiving ? Est-ce que ce sera pour Noël ? Ce sera probablement en décembre. »

Dans cette même entrevue, Bob Myers a confirmé que son arrière avait faim et tenait absolument à revenir au plus vite sur les parquets, de quoi confirmer l’enthousiasme et la détermination qu’il a pu communiquer sur son Instagram. Quelque soit le niveau affiché par le Warrior, cette nouvelle est réconfortante pour tout fan NBA. Ce sera l’occasion de revoir l’un des meilleurs shooteur à 3-points de l’histoire refouler le parquet, en espérant que les blessures le laissent définitivement tranquille à l’avenir.

Klay Thompson est tout feu tout flamme à l’idée de revenir jouer pour Golden State la saison prochaine, lui qui découvrira le Chase Center, n’ayant connu jusque lors que l’Oracle Arena où sa carrière a été couronnée de succès. Ce sera peut-être l’occasion d’écrire les premières légendes de Playoffs dans cette nouvelle enceinte privée de postseason depuis son inauguration.

Source texte : Instagram et NBC Sports