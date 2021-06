Team USA : Jrue Holiday arrive, Chris Paul décline, la cote des Américains est passée de 1,01 à 1,02

C’est l’actualité du moment : pas l’Euro 2020, pas les élections régionales ni la saison 2 de Lupin, mais bien la constitution de la Team USA pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les infos, les refus et les engagements tombent à peu près tous les jours et ça ressemble un peu trop à la Draft du All-Star Game.

Les amis, c’est même plus la Team USA, c’est Tema les USA tellement ça va être dingue ! Cette nouvelle Redeem Team va avoir autant de gros noms qu’une équipe de France pour l’Euro ou qu’un son « Grand Paris ». On va commencer par la « mauvaise » nouvelle (assez bonne pour nous Français mais elle ne change pas grand-chose) : Chris Paul a décliné son invitation pour la Team USA selon ESPN. LET’S GOOOO, France in 4 ! C’est pour nous les Jeux cette année, it’s coming home ! Tonton Chris a peur de ne pas avoir assez de temps pour récupérer entre les Finals et la plus prestigieuse compétition internationale de basket (pas le derby entre Ballancourt-sur-Essonne et la Ferté-Alais, mais bien les JO). Waw, le mec est super présomptueux… Il a raison puisque les Suns sont, comment dire posément… mirobolants. Ils ont éliminé les Lakers de Kyle Kuzma le meilleur scoreur de l’histoire LeBron James, puis sweepé les Nuggets, et sont actuellement à deux victoires à cacahuète face aux Clippers en Finales de Conférence (ces deux victoires sans CP3). Ce vieux briscard de Chris préfère donc se concentrer sur ce qui lui manque dans son palmarès, une participation à Koh-Lanta une bague, étant donné qu’il a déjà deux médailles d’or de 2008 et 2012.

USA Basketball has known that Paul was trending toward this decision for several days, per sources. If Suns reach NBA Finals, there would be virtually no break before end of his NBA season and start of July Olympics in Tokyo. https://t.co/1HS80xs5nf — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2021

Milwaukee guard Jrue Holiday has committed to play for Team USA in the Summer Olympics, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2021

« Triste » nouvelle pour la Team USA qui ne pourra pas profiter de ce cadre, ce patron qu’est le meneur de Phoenix. Mais bon, derrière ce mal se cache un bien, ou plutôt : « attention, un train peut en cacher un autre ». Jrue Holiday, actuellement en Finales de Conférence avec les Bucks, a lui pris la décision – comme son coéquipier Khris Middleton – de s’engager avec l’équipe nationale us. Même si le possible Game 7 des Finales se disputerait un jour avant le début des Jeux, OKLM c’est pas loin en avion. Plus sérieusement, il faudra voir si dans ce cas-là, ça remet en cause la participation de Jrue. L’arrière des Suns Devin Booker se retrouve d’ailleurs également dans cette situation, même si lui veut participer peu importe quand se termine la saison de Phoenix. Ah oui c’est vrai il y a aussi D-Book. Bah du coup on en profite pour un petit résumé du possible roster de Gregg Popovich ? Allez, histoire de baver un coup avant de réaliser qu’on risque de se faire !!*ù$$**?µ»##$ Mille Millions de Sabords £^°]%##* par cette équipe. Damian Lillard, Bradley Beal, James Harden, Devin Booker, Jayson Tatum, Kevin Durant, Khris Middleton, Draymond Green, Bam Adebayo, Kevin Love, et Jrue Holiday maintenant. Si Vegedream fait un son sur cet effectif, il peut être très sympa et risque d’avoir plus de trucs à dire que « Adil Rami, la défense, on est ensemble allez ». Cela fait donc onze joueurs sur un groupe de douze, on y verrait bien un intérieur pour compléter le tout, même si bon il ne manque d’absolument rien. Pourquoi pas un Zion Williamson ? Pourquoi pas juste un cinq de départ avec Mason Plumlee, Mason Plumlee, Mason Plumlee, Mason Plumlee et Mason Plumlee ?

L’effectif est absolument incroyable, et Jrue Holiday apportera de la défense dans le périmètre à ce groupe très très lourd. Clairement, les States ne vont pas débarquer à Tokyo pour des vacances et si jamais ils ne remportent pas l’or, ce sera un peu la dèche mais ce sera surtout à cause de Frank Ntilikina…

Source texte : ESPN